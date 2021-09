Savona 2021, il punto fermo di Meles: "No a un'allenza al ballottaggio, l'avremmo già fatta ora" - IVG.it

Savona. “Non ci sono le condizioni per fare accordi al ballottaggio, altrimenti l’avremmo fatto già prima”. E’ netta la posizione del candidato sindaco pentastellato Manuel Meles. Il consigliere comunale uscente non cede a passi indietro e ribadisce anche durante il dibattito tra i candidati sindaco organizzato da IVG la sua posizione, già spiegata in occasione della presentazione delle liste che lo sostengono, nei confronti del candidato del centro sinistra Marco Russo. E’ allora certo che Meles non farà valere i suoi voti per pretendere un posto in giunta.

Quindi, a queste condizioni, per Russo non si porrebbe il problema di rinunciare al candidato consigliere più quotato a ricoprire la carica di vicesindaco tra le file del centro sinistra: il consigliere uscente e capolista del Partito Democratico Elisa Di Padova. “Le elezioni sono il 3 e 4 di ottobre e io punto a vincere al primo turno – dice Russo – e non mi pongo il problema del ballottaggio”.

Russo prende le distanze dalle logiche del “manuale Cencelli” in vista del secondo turno e della costruzione della squadra di governo, il suo impegno sarà mantenere fedeltà al suo progetto: “Non mi pongo il problema del ballottaggio, come per molti mesi ho tenuto fermo il mio progetto tengo fermo tutto il resto”. Il candidato del centro sinistra si riferisce alla sua posizione irremovibile e di non rinunciare così alla sua candidatura per cedere alla volontà dei Cinque Stelle di trovare un candidato condiviso e non “calato dall’alto”.

E Meles non si sbilancia in merito alle possibili indicazioni che potrebbe dare ai suoi elettori per il secondo turno lasciando massima libertà di scelta: “I voti sono dei cittadini, non esiste più il il controllo del voto che esisteva anni fa“.

Spaccatura anche sul fronte centro destra con la candidatura dell’ex forzista Francesco Versace fuori uscito dal partito pochi mesi fa. Versace non si “sbottona” e lascia il beneficio del dubbio: “Ci dobbiamo contare, è inutile fare programmi sul niente. Vedremo i voti di ciascuno e poi decideremo”.

