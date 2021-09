Savona 2021, il Pd lancia una "mobilitazione" sui fondi europei per la ripartenza - IVG.it

Savona. Tre giorni di mobilitazione “stradaxstrada” per il partito Democratico in vista delle elezioni amministrative.

Venerdì 24 settembre, alle ore 18:00, appuntamento in via Ratti al Bar Ritz al fianco del nostro candidato sindaco Marco Russo e insieme con il capo delegazione Pd al parlamento europeo Brando Benifei e il senatore Franco Mirabelli per un confronto operativo sulle opportunità della “Next Generation EU” e garantire le risorse necessarie alla ripartenza della città di Savona.

“Sarà un dialogo utile a sottolineare l’importanza dei fondi europei a cui potrà attingere con progetti concreti la città nel prossimo mandato, per farlo serviranno idee e capacità amministrative oltre a una visione chiara dei prossimi 10 anni. Il Pd con Marco Russo è pronto a raccogliere questa sfida” afferma il partito savonese.

“Per tutta la giornata di sabato 25 i candidati della nostra lista, insieme con iscritti e dirigenti del partito, saranno presenti nei quartieri cittadini per proseguire l’ottimo confronto sul futuro della nostra città con le savonesi e i savonesi”.

“Domenica saremo alla A.P.S. La Rocca per passare un pomeriggio insieme alla nostra comunità, accompagnati da musica e buona politica”.

“Tra poco più di una settimana saremo chiamati a scrivere una pagina importante per la nostra città, insieme abbiamo costruito un’alternativa credibile che guarda ai prossimi 20-30 anni, un ultimo sforzo insieme per scegliere il futuro” conclude il Pd savonese.