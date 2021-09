Savona 2021, il Pd alla Lega: "Nessuna discarica a Legino? Lo ha proposto un vostro assessore" - IVG.it

Savona. “Una propaganda senza alcuna dignità e senza alcun rispetto per l’intelligenza dei leginesi”. Così il Partito Democratico savonese commenta il manifesto sull’incontro organizzato dalla Lega con i residenti di Legino in merito al centro di raccolta rifiuti. “Nessuna discarica a Legino – si legge sul foglio -. No a decisioni prese sopra la testa dei cittadini”.

“L’assessore della Lega – ricordano dal Pd – ha proposto il centro rifiuti a Legino. I loro assessori e la Giunta di centrodestra lo ha votato. È scritto nero su bianco e da un anno il partito democratico ha sollevato il problema”.

“Provare adesso, in campagna elettorale, a fare finta di niente è l’ennesima presa in giro nei confronti dei savonesi – concludono i Dem -. Un comportamento inaccettabile che conferma ancora una volta la necessità di far finire questa esperienza di governo il 3 ottobre”.