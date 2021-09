Savona. Il leader della “Buona Destra” Filippo Rossi in arrivo nella Città della Torretta per sostenere il candidato sindaco Francesco Versace.

L’appuntamento è per questo pomeriggio (27 settembre). Prima è previsto un punto stampa, alle 17, presso il point della lista “Versace Sindaco”, in via Paleocapa 53.

A seguire, alle 17,30, l’incontro con Francesco Versace, i candidati e i sostenitori presso il bar Mivida di corso Italia.