Savona 2021, il consiglio di Bonaccini a Marco Russo: "Circondati di persone più brave di te" - IVG.it

Savona. “Circondati di persone più brave di te”. E’ questo il consiglio elargito a Marco Russo, candidato sindaco per il centrosinistra a Savona, da Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna protagonista ieri sera di una lunga chiacchierata pubblica con l’avvocato in corsa per Palazzo Sisto.

Bonaccini ieri era nel savonese per presentare il suo libro, “Il Paese che vogliamo”: prima l’appuntamento ad Albenga in piazza San Michele, poi quello di Savona insieme a Russo. E il candidato ha incassato l’endorsement del governatore per l’approccio con cui si è posto in questa campagna elettorale: “La proposta del patto ci coinvolge tutti. Mettiamo davanti la voglia di costruire un futuro e non la polemica che ci fa restare fermi. E’ una condizione di efficacia del governo. Se riusciamo a coinvolgere la città saremmo più facilmente in grado di attuarlo e concretizzarlo. L’esperienza che ci porta Stefano Bonaccini è di insegnamento”, ha evidenziato il candidato sindaco.

Anche a Savona, come già fatto ad Albenga, Bonaccini torna a parlare di sanità: “Nel Pnrr sono previsti 20 miliardi per la sanità pubblica. Investire meno sugli ospedali, ma più sul territorio. In Emilia Romagna ci sono 120 case della salute e altre 40 finanziate e vengono chieste da tutti i sindaci di qualsiasi colore politico. Se Savona chiedesse di fare case della salute, la Regione difficilmente potrebbe dire di no considerando che sono previste dal Pnrr”.

Strutture che sono previste dal programma di Russo, come ha spiegato durante la presentazione della lista dei candidati del Partito Democratico: “La politica degli ospedali – dice il candidato di centro sinistra – è sovracomunale ma noi abbiamo bisogno di prepararci alla rete territoriale che oggi è molto rarefatta. Noi abbiamo previsto dei luoghi nei quartieri dove possono esistere le case della salute”.