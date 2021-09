Savona 2021, il candidato sindaco Francesco Versace incontra il Terzo Settore - IVG.it

Savona. Il candidato sindaco Francesco Versace ha incontrato i rappresentanti del Terzo Settore a Savona, ascoltando le loro proposte e richieste legate, ad esempio, alla costituzione di una regia comprensoriale capace di poter gestire i fabbisogni del territorio in maniera più cooperativa, ma anche alla necessità di un dialogo strutturato con la futura amministrazione a favore di una migliore gestione della città.

Altro punto considerato particolarmente importante dai rappresentanti presenti all’incontro, è stato quello relativo al lavoro da fare in merito ai vari bandi e fondi accessibili attraverso, magari, la creazione di un Soggetto a doc in grado di raccogliere e gestire per mezzo di una connessione diretta tutti gli ambiti del sociale.

Tra i vari problemi di cui la nuova amministrazione dovrebbe occuparsi secondo i responsabili savonesi del Terzo Settore sottoposti all’attenzione del dottor Versace, c’è stato poi quello importante delle barriere architettoniche, in molti casi ancora presenti in città, “un tema che sta da sempre a cuore al candidato sindaco di Savona Popolare, a favore del quale si è già battuto in passato ricordando come la Commissione appositamente costituita si sia riunita soltanto due o tre volte spiegando ai presenti la sua idea di politica condivisa e partecipata, che deve essere necessariamente strutturata per poter giungere ai risultati di cui Savona adesso ha bisogno”.