Savona 2021, il candidato sindaco Francesco Versace ha incontrato il leader de "La Buona Destra" Filippo Rossi - IVG.it

Savona. Francesco Versace (Savona Popolare), candidato sindaco alle prossime comunali, ha incontrato il leader de “La Buona Destra” Filippo Rossi a Savona per dimostrare anche l’appoggio del neonato movimento politico nazionale al noto medico savonese.

“La Buona Destra – ricordano – si prefigge l’obiettivo di ‘scardinare il sistema delle alleanze di ferro, delle alleanze strategiche’ ponendosi come alternativa alla destra attuale ed appoggiando per questo le candidature ‘libere’ come quella del dottor Versace a Savona”. Il quale ha colto l’occasione per ricordare “quanto sia importante conoscere approfonditamente le varie realtà savonesi per poter governare la città in maniera costruttiva e realistica partendo, ad esempio dal problema sporcizia”.

“Savona, ad oggi – ha detto Versace – è una città che necessita subito di un importante impegno dal punto di vista ambientale, la pulizia è la prima cosa. Va poi riorganizzata la viabilità con grande attenzione alla pedonalizzazione di molte vie che non possono e non devono più ‘sopportare’ il traffico pesante che le attraversa attualmente, come via Paleocapa, vero e proprio salotto cittadino, ma non solo; anche il decoro, di fatto, a Savona non esiste più, giardini, aree attrezzate con giochi per i bambini, tutto questo e molto altro ormai a Savona manca del tutto oppure è da reimpostare quasi completamente. Savona deve essere resa più vivibile ma anche più bella per i savonesi!”.

Versace ha poi ricordato quanto il gruppo che forma la lista Savona Popolare sia “coeso, indipendente, autonomo e moderato, formato da persone giovani, capaci e determinate, l’unica vera alternativa al ritorno della vecchia gestione amministrativa per la città”.

Una “buona politica – ha aggiunto Filippo Rossi – che è possibile raggiungere solo attraverso una scelta terza e moderata come quella fatta da Versace a Savona”.

“Ci impegneremo per Savona e cercheremo di portare risultati concreti lavorando seriamente per il bene e il futuro della città senza urlare e senza tante chiacchiere. Questo è il nostro obiettivo, insieme possiamo” ha concluso Versace.