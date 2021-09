Savona 2021, il 25 settembre visita del deputato della Lega Filippo Maturi - IVG.it

Savona. Sabato 25 settembre sarà a Savona il deputato leghista Filippo Maturi, responsabile del dipartimento della tutela del benessere animale.

Proseguono le visite dei “big” della Lega nella città della Torretta per sostenere il candidato sindaco del centro destra Angelo Schirru. Nella città della Torretta sono venuti il leader del Carroccio Matteo Salvini, la senatrice Lucia Borgonzoni, i ministri Giancarlo Giorgietti, Massimo Garavaglia e Erika Stefani.

Visiterà le aree dedicate agli animali presenti in città. La prima tappa sarà alle 15 a Legino in via Bonini all’oasi felina “Andrea Delfino”. Segue alle 16.00 il canile di via Massa. Poi l’area canina di piazza delle Nazioni alle 16.30 e infine l’area protetta alla foce del Letimbro.