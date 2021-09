Savona 2021, il 23 settembre incontro sul turismo outdoor organizzato da Russo e dal Patto per Savona - IVG.it

Savona. “L’outdoor è una grande possibilità per aprire il nostro territorio a forme alternative di turismo e attrarre nuove quote di visitatori”. Né è convinto il candidato sindaco del centro sinistra Marco Russo.

Questa sera, giovedì 23 settembre ore 20, alla Fortezza del Priamar si terrà un incontro, organizzato dal Patto per Savona, intitolato ‘Savona Outdoor, turismo esperienziale: una possibilità per la nostra città” per approfondire le proposte contenute nell’Agenda di Marco Russo.

Idee e progetti saranno illustrati, oltre che dal candidato sindaco Russo, anche da Marco Briano (candidato consigliere comunale ed esperto di outdoor), Roberta Milano (docente di marketing turistico), Claudio Casanova (assessore al turismo di Finale Ligure), Carlo Mamberto (delega outdoor di Finale Ligure), Lorenzo Carlini (imprenditore turistico e Matteo Testa (Swim the Island).