Savona 2021, il 16 settembre incontro pubblico tra i cinque candidati sindaco - IVG.it

Savona. Giovedì 16 settembre presso la sala Sibilla del Priamar avrà luogo un incontro pubblico, organizzato dal Forum Civico Savonese, con i cinque candidati sindaco per il Comune di Savona.

“Verranno fatte domande su dieci temi scelti dal Forum, domande che sono già state inviate in anticipo ai candidati – dicono dal Forum -. L’incontro ha quindi lo scopo di iniziare un dibattito su alcuni temi che riteniamo fondamentali per la città di Savona”.

Il Forum Civico Savonese, nato all’inizio di quest’anno, riunisce dodici associazioni attive (Bottega della Solidarietà Savona; Cohousing Roseto dei Papi; CUB, Confederazione Unitaria di Base; DoMani, associazione di promozione sociale; Fridays For Future Savona; GASSA, Gruppo di Acquisto Solidale Savona; GCR, Gestione Corretta Rifiuti Liguria; Italia Nostra; Medicina Democratica; Pippinin, associazione culturale per la famiglia; Sequs (Sostenibilità, Equità, Solidarietà), associazione culturale e politica; WWF Savona.) da molti anni nel tessuto sociale della nostra città, più alcune persone che hanno aderito a livello individuale.

Il Forum rappresenta più di 500 savonesi che già dedicano parte del loro tempo a Savona. Non siamo né una nuova associazione né una stampella di una lista elettorale. Il nostro obiettivo è quello di proporre alle amministrazioni pubbliche e alle forze politiche suggerimenti e progetti per migliorare le criticità più forti che viviamo tutti i giorni nella nostra città.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati, con accesso gratuito. Per le restrizioni Covid sarà necessario essere muniti di Green Pass, e all’ingresso verrà controllata la temperatura.

La sala avrà una capienza limitata a 100 posti. “Faremo una registrazione – spiegano gli organizzatori – e chiederemo ai candidati il loro assenso ad una pubblicazione su piattaforma aperta, in modo che chi non ha avuto possibilità di partecipare la possa vedere”. Chi volesse più informazioni o fosse interessato a farne parte può contattare gli organizzatori scrivendo all’indirizzo mail forum.savona@gmail.com.