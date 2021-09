Savona 2021, idee chiare per Luca Aschei: “Abbassare l’età media di questa città significa far rimanere i giovani a Savona” - IVG.it

Savona. Una serie dedicata alla scoperta delle proposte dei vari candidati alla carica di primo cittadino rivolte ai giovani savonesi. È questa in estrema sintesi l’idea nata per dare a chi appartiene alla categoria under 30 una guida utile per conoscere a 360 gradi i programmi degli aspiranti nuovi inquilini di Palazzo Sisto.

Protagonista della prima intervista è stato Luca Aschei, candidato sindaco sostenuto dalla lista civica “Andare Oltre”. L’età media elevata di Savona è stato il primo tema tirato in causa, un argomento sul quale sono arrivate le seguenti dichiarazioni: “Per invertire questa tendenza è necessario far rimanere i giovani a lavorare a Savona. Noi con il nostro programma contiamo di fare proprio questo.”

Successivamente l’intervistato ha insistito su questo punto svelando l’esistenza di una miriade di nuove attività che tuttavia, a volte, non vengono comprese. Sono proprio queste ultime però quelle che riescono a nascere da una città turistica, un fattore che potrebbe sicuramente rendere Savona maggiormente vivibile.

In seguito, sul come farsi conoscere dai ragazzi, Luca Aschei ha dichiarato: “Quando una città comunica la sua esistenza all’Italia e al mondo i giovani iniziano ad apprezzarla e a conoscerla meglio, un modo per favorire l’arrivo di nuovi imprenditori che possano garantire la creazione di nuovi posti di lavoro.”

Non è poi mancato un focus relativo ad una proposta lanciata proprio dagli under 30 residenti a Savona nel mese di marzo, una petizione che avrebbe voluto convertire in un locale notturno l’ex piscina comunale. Sull’argomento Aschei si è dimostrato garantista, aggiungendo inoltre come i muraglioni che insistono su quel luogo (quelli del Priamar, ndr) nascondano un potenziale incredibile per diventare un’area dedicata ai giovani.

Infine, dopo aver citato una proposta per valorizzare e far conoscere i talenti della città della Torretta, l’intervistato relativamente ad un interrogativo posto sulla propria visione del rapporto tra giovani e sport ha svelato: “In lista con noi c’è Amoroso che vorrebbe insieme a noi far ripartire lo sport ricreando l’abitudine a praticare attività fisica fin dai cortili. La creazione di una comunità di giovani che si divertano a fare sport per poi affrontarlo in una maniera più professionale è per noi un punto davvero fondamentale.”

È terminata in questo modo l’intervista a Luca Aschei, candidato sindaco sostenuto dalla lista “Andare Oltre” apparso sicuro di poter riuscire a totalizzare un ottimo risultato successivamente alla chiamata alle urne di domenica e lunedì prossimo.