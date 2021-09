Savona 2021, flashmob letterario dei candidati di "Patto per Savona" alla riscoperta dei luoghi dimenticati - IVG.it

Savona. Un flashmob per ridare vita a uno dei tanti luoghi abbandonati di Savona. Un piccolo segnale che indica la voglia che la nostra città ha di risvegliarsi. Un incontro di speranze e di emozioni al quale sono invitati tutti coloro che hanno fiducia in Savona e hanno piacere di. Approfondire le idee e le proposte del Patto contenute nell’Agenda di Marco Russo.

“Ci sono luoghi che si legano con uno stretto filo invisibile al cuore di chi li abita, di chi li frequenta, di chi li vive”.

“Ci sono luoghi un po’ defilati, un po’ sfortunati e un po’ soli, che hanno vissuto momenti di grande vita, che hanno accolto sorrisi, applausi, risate, baci appassionati. Per poi essere dimenticati. E rimangono lì, malinconici e sornioni, in attesa che qualcuno si fermi ancora a viverli e a farli vivere”.

Per domenica 26 settembre alle ore 18, è stato progettato un flashmob letterario e artistico per ridar vita all’anfiteatro dei giardini “Isola della gioventù” delle Fornaci. Le previsioni meteo non sono favorevoli e quindi l’anfiteatro diventa virtuale (ecco il link al quale connettersi per sedersi idealmente in cerchio e partecipare: https://meet.google.com/icz-nesi-qcp).

Renata Barberis, Marzia Pistacchio e Marco Lima, candidati consiglieri della lista civica “Patto per Savona” a sostegno di Marco Russo, invitano artisti, musicisti, scrittori, danzatori, giornalisti e tutti coloro che ne avranno piacere a sedersi in anfiteatro e leggere o esibirsi sul tema “Io sono città”.

“Un modo inusuale di raccogliere emozioni, idee, nostalgie e propositi per una città che ha voglia di essere attrattiva e artisticamente vivace. Una occasione per sedersi a semicerchio, sorridere, applaudire, ridere e… chissà… magari anche scoccare qualche bacio appassionato” conclude il candidato sindaco savonese.