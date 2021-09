Savona 2021, ecco la lista della Lega. Rixi: "Città torni ad essere guida della provincia indipendente da Genova" - IVG.it

Savona. È stata presentata questa sera ai Bagni Lino di Savona la lista della Lega in corsa alle prossime amministrative della città della Torretta.

Presenti alla presentazione il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru, il deputato Edoardo Rixi, il senatore Paolo Ripamonti, i simpatizzanti locali del Carroccio e diversi cittadini.

“Una lista aperta alla città, alle professioni, alla voglia di Savona di rigenerarsi, ripartire e pensare in grande – ha detto Rixi -. Ci siamo aperti, abbiamo voluto dare spazio ad imprenditori, commercianti, associazioni, che hanno moltissimo da dire. Credo che ci sia una grande voglia di ricostruire, su un risanamento di bilancio fatto dall’attuale giunta e ora è il momento di pensare in grande”.

“I sondaggi – ha spiegato il deputato leghista – non li guardo tanto, a me interessa vincere ma non per portare a casa un sindaco in più, ma perché credo che ci sia una squadra valida. La città di Savona deve tornare a competere con Genova, perché un po’ di competizione è sana per tutti. Credo che questa volta ci sia una squadra assolutamente valida e quindi penso che si debba iniziare a pensare in grande facendola diventare una città in grado di diventare attrattiva oltre i propri confini naturali può essere per la Liguria un punto di vantaggio. Noi dobbiamo evitare di avere un centralismo solo su capoluogo. Savona ha tutte le caratteristiche portuali, logistiche e turistiche per poter essere un pilastro importante per la futura Liguria”.

“Il PD dovrebbe chiedere scusa ai savonesi non solo per i buchi di bilancio ma anche per aver regalato a Genova il porto di Savona. Che non ha contribuito a migliorare la funzionalità del porto di Genova, ma perde competitività lo scalo savonese. Su questo c’è un po’ di memoria corta a sinistra. Si rivedranno le Autorità Portuali e si daranno più poteri a sindaci e anche a strutture perché sappiamo che porti così grandi come Genova e Savona, la prima Autorità del Paese, non può viaggiare alla stessa velocità di scali che hanno molto meno traffico” ha proseguito.

“Se ci saranno cose intelligenti che verranno dalla sinistra, anche se vinceremo noi si potranno realizzare comunque. Ma ci vuole una sana competizione e per questo motivo Savona deve tornare a pensare in grande. Solo con la competizione e una forza messa da parte della società civile la Liguria può esprimere il meglio” ha concluso Rixi.

Ottimista il senatore della lega Ripamonti: “L’obiettivo di questa lista, composta da 32 candidati agguerriti, è quello di creare le condizioni affinché a Savona si possano realizzare delle progettualità. Scaramuzza ha fatto bene in questi cinque anni, assessore allo sport e alle associazioni che si è distinto nonostante i pochi soldi. Sono contento che è entrato a far parte della nostra famiglia”.

“In ogni competizione c’è una competizione tra le parti. La nostra è con la sinistra e con la sinistra che rappresenta Marco Russo, che tanto bene ha fatto negli anni passati, e questo è ovviamente è l’aspetto ironico. L’obiettivo è quello di vincere le elezioni e siamo sicuri che ciò possa accadere” ha chiosato Ripamonti.

Così, invece, il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru: “Savona deve tornare ad essere città capoluogo, in un’ottica di servizio e collaborazioni con gli altri comuni. Savona ha 60 mila abitanti e questo automaticamente dà la priorità. Bisogna cambiare marcia rispetto al passato e superare le difficoltà, anche quelle pandemiche, e dobbiamo insieme cercare delle soluzioni. Le soluzioni che devono essere prima analizzate, come i problemi, con chi è presente in Comune”.

“Noi – ha spiegato Schirru rispondendo alle accuse di Russo – il programma lo abbiamo fatto in due mesi, ovviamente prendendo anche delle parti di altri programmi precedenti. Ed è un programma molto concreto oltre che ponderato. Parla della Savona che è attuale e di quella che noi vorremmo. Sono stati due mesi molto intensi e siamo riusciti a fare un bel programma”.

“Le infrastrutture sono disastrate e il sindaco di Savona dovrà interfacciarsi con Genova per trovare delle soluzioni. L’Aurelia bis si spera che venga completata in tempi molto brevi e superata anche come progetto. Non è facile, c’è il problema anche del traffico su rotaia per liberare tanti tir che ancora oggi stanno viaggiando dal porto e transitando per la nostra riviera”ha concluso Schirru.

