Savona 2021, Branca: “Comizi del centrodestra su Piazza del Popolo fuori luogo. Si sono dimenticati di queste zone per 5 anni" - IVG.it

Savona. “Mi pare singolare che il centrodestra parli ogni giorno di piazza del Popolo, e non invece dei tanti altri non-luoghi di cui Savona è ormai costellata. Così come risulta riduttivo e fuori luogo parlarne solo in termini di sicurezza e prevenzione, al netto del fatto che lo stato della piazza e della città dipende esclusivamente da chi l’ha amministrata fino ad ora”.

A dirlo è Maria Gabriella Branca, candidata consigliere comunale a Palazzo Sisto per la lista “Sinistra per Savona”, a sostegno della coalizione di Marco Russo, e responsabile giustizia e legalità della Segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“Della nostra città occorre avere cura, non si possono abbandonare intere aree e quartieri come ha fatto questa amministrazione e poi pontificare nei comizi contro i soggetti che si rifugiano nelle pieghe di questi siti desertificati – attacca Branca -. Dal magnifico Palazzo Santa Chiara di via Pia al Convento di San Giacomo, dalla zona di Legino alla Fortezza del Priamar…è una lunga lista di occasioni perdute, di bellezza negata e nascosta per i savonesi ma anche per le potenzialità del turismo e del commercio”.

“La città – osserva la candidata di Sinistra per Savona – è un tessuto vivo ed attivo che per poter essere abitabile e fruibile deve essere mantenuto costantemente senza lasciar passare lustri in cui ci si dimentica persino dell’esistenza di una piazza o di un edificio. Dobbiamo al più presto pensare alla rigenerazione di tutti questi non-luoghi: la piazza ad esempio, deve ritornare a svolgere il suo ruolo fondamentale di sviluppo della socialità per i cittadini, gli studenti, i turisti e le persone che lì creano il proprio spazio”.