Savona 2021, Aschei presenta la lista Andare Oltre: "Decoro urbano, modello Nizza per la viabilità e turismo" - IVG.it

Savona. Decoro urbano, modello Nizza per la viabilità cittadina e il turismo come volano dell’economia e dell’occupazione: queste le parole d’ordine del piano amministrativo del candidato sindaco Luca Aschei che ha presentato la sua lista in vista delle elezioni comunali di Savona.

Una prima uscita formale forse ritardata, “siamo nuovi e proprio perché siamo nuovi facciamo qualche errore di ingenuità…” ha detto. “Nella squadra ci sono candidati con esperienza politica e siamo scesi in campo stanchi di vedere questa città abbandonata e non più decorosa. Abbiamo preparato una Carta del decoro e la voglia di una Savona più pulita, più verde e più sportiva, più a misura d’uomo”.

“I savonesi ci dicono che era ora che qualcuno con delle competenze tecniche e non solo politiche si mettesse a disposizione. Sappiamo cosa vuol dire lavorare 16 ore al giorno e risolvere problemi in tempi stretti. Abbiamo dei tecnici sportivi, degli imprenditori e dei giovani, un giusto mix”.

Il candidato sindaco Aschei suona poi la carica: “Stiamo scalando la classifica delle altre liste e non siamo senz’altro gli ultimi come agli inizi di questa campagna elettorale: puntiamo al ballottaggio e ora siamo davvero in una posizione ascesa nei consensi forte e continua”.

Aspetto clou della campagna elettorale è quello del piano della mobilità per decongestionare la cittadina savonese, anche grazie al completamento di alcune opere come l’Aurelia Bis o il casello Albamare, il progetto di Paolo Forzano sostenuto dalla lista “Andare Oltre”: “È da rifare il piano del traffico e prenderemo esempio da Nizza in costa Azzurra, adattato e modulato sulle esigenze di Savona”.

“La nostra attenzione è al turismo – parlando dei temi economici -. Abbiamo un mare e una bandiera blu meravigliosi. Ci sono punti della città in cui il turista non conosce le nuove strutture balneari come in via Nizza e il nostro magnifico litorale. E poi vogliamo un porto elettrico per favorire l’ambientalizzazione. Il porto è nella città, la città non è del porto… Vogliamo un porto turistico e mettere in atto un rapporto deciso con l’Autorità Portuale. Ad esempio, sperando in una piena ripartenza del settore crocieristico un nuovo accorso con Costa Crociere per aumentare le visite-presenze in città aumentando l’indotto complessivo”.

“Per il comparto turistico serve una svolta anche sul fronte del turismo religioso, così come l’outdoor: nostro obiettivo è pulire i sentieri e renderli fruibili. L’unica possibilità è accogliere e dare gli strumenti giusti alle nostre piccole aziende: defiscalizzazioni e incentivi”.

Altro punto la cultura “per far lavorare la città nei quartieri e sviluppare la curiosità dei savonesi con installazioni temporanee e concorsi (che sono a costo zero), avanzare una rivitalizzazione artistica e sportiva. E poi la biblioteca in santa Chiara per i giovani, avere una sala musica dove poter incidere con a disposizione gli strumenti informatici necessari”.

Sul sociale: “Vogliamo gli asili nido per tutti. Tutte le mamme devono avere la possibilità di avere un locale dove poter lasciare i bambini. È la soluzione al decremento delle nascite. Vogliamo che i ragazzini non debbano entrare solo ed esclusivamente nelle squadre sportive perché non siano così stressati a diventare dei campioni, sì invece ad una attività fisica per giocare senza essere lanciati in competizioni incredibili”.

“Abbiamo anche bisogno di implementare l’assistenza per gli anziani e avere strutture adeguate, con un rapporto rivolto anche ai soggetti privati. Auspichiamo a livello locale gli investimenti regionali per gli ospedali e la sanità territoriale, con una offerta sanitaria e rete di servizi all’altezza” conclude Aschei.

I CANDIDATI

Antonella Fabri, 59 anni, ingegnere chimico

Raul Zanca, 57 anni, service manager

Paolo Vaccaro, 57 anni, massoterapista

Roberto Razzoli, 61 anni, professore universitario

Gabriele Scarponi, 37 anni, artigiano maestro gelatiere

Loris Moni Bidin, 55 anni, magazziniere

Domenico Amoroso, 53 anni, consulente formatore

Roberto Iagulli, 61 anni, agente di commercio

Carlo Astegno, 55 anni, commercialista

Cristina Lazzarini, 53 anni, avvocato

Giuseppe Lepore, 58 anni, commercialista

Rigers Lamaj, 35 anni, imprenditore edile

Davide Quattrocchio, 37 anni, imprenditore

Alessandra Panaro, 60 anni, consulente marketing

Diego Rovigi, 74 anni, pensionato

Alessia Bottero, 43 anni, agente di viaggio

Marco Ferrieri, 49 anni, maresciallo areonautica militare

Fulvio Marenco, 55 anni, ufficiale genio militare

Sabrina Lenzi, 52 anni, fisioterapista osteopata

Sara Sacco, 49 anni, procerement manager

Angela Squazzini, 37 anni, commerciante

Roberta Di Salvo, 56 anni, vetrinista merchandiser

Barbara Davite, 54 anni, presidente cooperativa sociale I Girasoli

Giovanni Quaglino, 74 anni, pensionato

Maura Gamba, 52 anni, impiegata

Jacopo Andrea Palenzona, 20 anni, studente

Enilda Ormeni, 46 anni, titolare centro estetico

Roberto Tota, 25 anni, addetto laboratorio alimentare

Maurizio Aschieri, 56 anni, assistente bagnanti.