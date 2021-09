SAT Servizi in prima linea nell’educazione ambientale con "Puliamo il Mondo" - IVG.it

Vado Ligure. Educazione ambientale al centro dell’azione di SAT Servizi Spa in tema di rifiuti e di una corretta raccolta differenziata. Per questo, anche quest’anno, SAT ha aderito all’iniziativa “Puliamo il Mondo” che si svolge in diverse città italiane e anche nelle località del savonese.

“Puliamo il mondo” è una iniziativa di volontariato promossa da Legambiente in collaborazione con Anci ed è rivolta a tutti i cittadini, in particolare agli studenti e i loro genitori, creando un rapporto interattivo e partecipativo nella gestione dei rifiuti, quindi nel segno della sostenibilità ambientale.

La partecipazione di SAT si inserisce a pieno titolo nella nuova campagna informativa promossa dall’azienda pubblica dal 13 settembre scorso, che punta a coinvolgere in maniera capillare l’utenza nella giusta raccolta differenziata. Il messaggio è quello di contribuire seguendo le corrette regole di conferimento dei rifiuti, un passaggio essenziale per realizzare un vero ciclo integrato e quindi vedere i rifiuti stessi non come un problema ma una risorsa per le comunità locali.

SAT è e sarà ancora in prima linea nello stimolare i comportamenti virtuosi dei cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle buone pratiche ambientali sui rifiuti, essenziali per realizzare la successiva fase di riciclo.

“Bloccare ogni forma di dispersione dei rifiuti è un obiettivo primario, per tutti Noi…” rilancia con forza SAT per questa edizione di “Puliamo il mondo”. Nei piani aziendali sono previste iniziative ludico-didattiche per le scuole e anche attività di pulizia e raccolta di carta, plastiche e lattine, accompagnata dalla fase del giusto conferimento dei rifiuti.

Tra gli appuntamenti in calendario quello a Vado Ligure di questa mattina davanti ai Giardini Colombo: in programma proprio il tema della raccolta differenziata. Dopo il saluto dell’amministrazione comunale vadese con l’assessore all’ambiente Fabio Falco, si è passati alla distribuzione dei kit di Legambiente ai 48 bambini della quinta elementare per la pulizia della spiaggia.

SAT ha fornito i sacchi per la raccolta, oltre al successivo trasporto in discarica dei rifiuti rimossi.

Per stimolare i giovani alunni si è svolto anche una sorta di gioco: i bambini sono stati divisi in gruppi per differenziare correttamente i rifiuti raccolti sul litorale di Vado Ligure gettandoli negli appositi contenitori per carta, imballaggi, plastica e metallo.

Una mattinata, quindi, all’insegna dell’educazione ambientale e di una azione pratica di pulizia, raccolta e giusto conferimento dei rifiuti.

“Ricordiamo che SAT ha sviluppato una nuova comunicazione integrata, social e web, proprio per ampliare, modernizzare e semplificare la ricezione di tutte le informazioni sulla raccolta e gestione dei rifiuti per cittadini e utenti, rafforzando la presenza sui territori di competenza grazie alla collaborazione operativa con le stesse amministrazioni comunali del savonese. E poi la nuova App, facilmente scaricabile da smartphone e da dispositivi mobili, per conoscere tutte le novità del proprio comune ed essere aggiornati in tempo reale su novità, avvisi e comunicazioni di settore” sottolinea l’azienda pubblica.