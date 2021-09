Russo (“Patto per Savona”): “Obiettivo ricostruire l'alleanza tra porto e città” - IVG.it

Savona. “Ricostruire l’alleanza tra porto e città”. E’ uno degli obiettivi contenuti nell’Agenda di Savona, il documento programmatico proposto dall’alleanza che sostiene la candidatura a sindaco di Marco Russo.

“La costituzione dell’Autorità di sistema e lo spostamento del baricentro decisionale su Genova – dichiara Russo – richiedono di lavorare sulla coesione delle forze che operano nel porto di Savona con l’obiettivo di incidere maggiormente sulle scelte dell’Autorità di sistema. In questo senso, l’Amministrazione comunale deve assumere su di se la regia e, per farlo, uno degli obiettivi fissati dall’Agenda è quello della costituzione di un tavolo permanente di concertazione composto dal direttore di scalo, sindaci del comprensorio, rappresentante savonese nel comitato di gestione e rappresentanze sociali e dei lavoratori”.

Il Porto, continua Russo, “è il motore dell’economia della città ed ha la capacità di garantire quei posti di lavoro stabili e di qualità di cui la nostra comunità ha grande bisogno. Per questa ragione, uno dei compiti principali di quel tavolo sarà quello di monitorare sulla qualità e sulla stabilità del lavoro oltre che sulle condizioni di sicurezza che sono imprescindibili”.

Da questo punto di vista, conclude Russo, “è sempre bene non dimenticare il ruolo fondamentale della Compagnia portuale il cui grido d’allarme lanciato in questi giorni non deve essere lasciato cadere nel vuoto perché è compito dell’intera comunità cittadina impegnarsi per salvaguardare un vero e proprio patrimonio della tradizione della città che affonda le sue radici nella cultura del lavoro”.