"RunRivieraRun", "Vertical Verezzi" ai nastri di partenza - IVG.it

Domenica 5 settembre, con partenza alle ore 9.30, si correrà la nona edizione della Vertical Verezzi che si corre sul Running Park RunRivieraRun Vertical verezzi di 5,85 km. circa, non competitiva a passo libero e aperta a tutti, che si svolgerà seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19, con partenza da Via Matteotti a Borgio e arrivo in Piazza Gramsci a Verezzi.

I camminatori potranno percorrere il Percorso arrivando in Piazza San’Agostino e poi in Via Gramsci a Verezzi attraverso il sentiero geologico (circa 4 km.)

La Vertical Verezzi 2021, come tutte le gare dall’inizio del lockdown 2020 in un periodo in cui si cerca di ripartire, sarà, chiaramente, una corsa che dovrà tener conto delle normative Covid-19: mascherine obbligatorie pre e post corsa, distanziamento di 1 mt. all’atto delle iscrizioni e del ritiro pettorali, partenza tutti insieme, ma con mascherina indossata per i primi 500 metri, no docce (con la possibilità di usufruire, però, gratuitamente, delle docce calde e fredde dei Bagni Lido di Borgio Verezzi), no ristoro finale per evitare assembramenti, ma un ristoro personalizzato per ognuno, deposito borse autogestito, premiazioni per i primi 5 uomini e le prime 5 donne, premi di categoria.

La volontà di organizzatori e Amministrazione di Borgio Verezzi, che ringraziamo per aver permesso lo svolgimento della corsa, è quella di dare un segnale di ripartenza, il desiderio di creare, sempre nel rispetto delle regole, iniziative che possano essere attrattive sia per i turisti sia per coloro che amano lo sport in generale e il running ed il walking, nel caso specifico.

L’estate delle Tune-Up, le gare preparatorie alla RunRivieraRun Half Marathon del prossimo 24 ottobre, hanno visto gli atleti sfidarsi, finora, a Finalborgo il 17 luglio con la Borgo by Night Running e a Loano il 21 agosto con la Marina Classic.

Le premiazioni della classifica delle tre Tune-Up 2021, dei primi tre uomini e delle prime tre donne si terrà Sabato 23 ottobre al Village, a Pietra Ligure, della RunRivieraRun HM.

Iscrizioni in Via Matteotti n. 121 dalle 7.30 alle 8.30 e ritiro pettorali per i preiscritti dalle 8.30 alle 9.15.

L’iniziativa è organizzata dall’Asd RunRivieraRun con il supporto e il contributo del Comune di Borgio Verezzi, della Polizia Locale e delle associazioni del territorio, della Croce Bianca di Borgio Verezzi per il presidio del percorso, oltre agli immancabili Angels RunRivieraRun.

Gli Sponsor ufficiali dell’evento sono: Noberasco, Caffè Giovannacci, Bagni Lido di Borgio Verezzi, Fondocasa con il supporto del neonato Consorzio Liguria Running e Walking.