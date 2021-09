Ritorno a scuola, la proposta del PD: "Tamponi rapidi gratuiti nelle farmacie liguri per gli under 12" - IVG.it

Liguria. “Con la ripresa della scuola occorre rafforzare sia la campagna di vaccinazione sia gli screening. I circa 4mila tamponi salivari previsti negli istituti sono uno strumento ‘a campione’: serve un intervento maggiore per rendere efficaci gli screening. Per questo proponiamo di estendere i tamponi gratuiti agli under 12, che sono esclusi, ad oggi, dalla campagna di vaccinazione, ma pagano i tamponi come gli altri”. È la proposta del gruppo PD in Regione, che dopo aver già richiesto tamponi gratuiti per i soggetti impossibilitati a vaccinarsi contro il Covid per motivi di salute, con un Odg approvato all’unanimità a luglio dal consiglio regionale, ora chiede di estendere questa opportunità anche agli under 12.

“In Emilia Romagna succede già – affermano il capogruppo del Partito Democratico-Articolo Uno Luca Garibaldi ed il consigliere regionale Roberto Arboscello – Qui i tamponi rapidi sono infatti a carico della sanità pubblica, a partire dal primo settembre, per tutte le persone che non possono vaccinarsi e per chi ha la certificazione di esenzione”.

“Il PD porterà la questione in consiglio regionale per chiedere che anche la Regione Liguria faccia lo stesso, mantenendo invece i tamponi a pagamento e prezzo calmierato, per chi invece può ma non si vaccina e per chi è in attesa del Green pass”

“La vaccinazione, infatti, rimane la strada principale per ridurre i contagi e va intensificata la campagna; i tamponi sono uno strumento per il controllo del virus, e chi non può vaccinarsi deve poterli fare gratuitamente”, concludono i consiglieri del gruppo PD.