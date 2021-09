Rissa in Piazza del Popolo, Versace (Liguria Popolare): "Situazione inaccettabile" - IVG.it

Savona. “Inaccettabile. Questo è l’unico termine adatto a definire ciò che da troppo tempo sta avvenendo in molte zone di Savona consegnate all’incuria e frequentazioni poco raccomandabili, a cominciare da aree e piazze come la centralissima Piazza del Popolo, dove spesso, da una certa ora in poi è difficile transitare senza doversi guardare intorno con timore o addirittura paura”.

È questo il pensiero di Francesco Versace, candidato sindaco per “Savona Popolare” alle prossime amministrative sula situazione di Piazza del Popolo, dove nei giorni scorsi si è verificata una rissa, davanti alla pizzeria Il Nulla.

“Ascoltando anche le numerose lamentele arrivate da tanti cittadini a riguardo, – ha proseguito, – ho proposto nel programma una serie di punti fondamentali destinati a riportare letteralmente la ‘luce’ in queste zone così trascurate da chi avrebbe dovuto invece occuparsene, a partire proprio da un moderno e potente nuovo sistema di illuminazione adeguato alla grande superficie della piazza e supportato da un imprescindibile sistema di video sorveglianza tecnologicamente avanzato e, soprattutto, dalla fondamentale istituzione di un serrato programma di sorveglianza attiva da parte delle Forze dell’Ordine senza dimenticare il necessario ripristino del verde pubblico della piazza”.

“Una piazza, quella del Popolo, che, così come tutte le altre deve essere ‘restituita’ alla libera e sicura fruizione da parte dei savonesi destinandone gli spazi ad ospitare anche eventi e manifestazioni, oltre che attrezzata e resa disponibile alla frequentazione da parte dei più piccoli, con aree giochi che non possono prescindere dalla garanzia di una assoluta sicurezza che oggi non le appartiene”, ha concluso Versace che, questa sera, incontrerà gli esponenti del comitato che si occupa della piazza.