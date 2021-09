“Vi taglio la gola, vi ammazzo”, 33enne minaccia i carabinieri e rifiuta il test dell’etilometro: arrestato - IVG.it

Albenga. Stanotte è stato arrestato un 33enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha minacciato i carabinieri dicendo “Vi taglio la gola, vi ammazzo” e ha aggredito violentemente il capo pattuglia dopo aver rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro. A fermare il giovane sono stati i militari della compagnia di Albenga.

Il carabiniere, in seguito all’aggressione, è caduto per terra e ha riportato contusioni ed escoriazioni guaribili in 5 giorni. In supporto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Albenga che ha assistito all’episodio.

L’uomo, cittadino extracomunitario, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, è stato arrestato e condotto in caserma nella cella di sicurezza.

Il giovane è risultato in possesso di una patente di guida che sembrerebbe contraffatta che è stata sequestrata per le successive verifiche sull’autenticità.

Questa mattina è stato condotto a giudizio direttissimo davanti al giudice del tribunale di Savona che ha convalidato l’arresto sottoponendolo a obbligo di firma.