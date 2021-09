Riapertura stadi e palazzetti, Bassetti: “Erano da riaprire al 100% ma solo per vaccinati con due dosi" - IVG.it

Liguria. Riapertura stadi e palazzetti “a step” nella visione del Cts, ma non secondo il direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, intervenendo a Radio Punto Nuovo.

“Riguardo alla riapertura degli stadi al 75% e dei palazzetti al 50%, – ha spiegato Bassetti, – secondo me il Cts è andato con i piedi di piombo, vuole andare a step. A mio avviso tutto si sarebbe dovuto riaprire al 100%, ovviamente solo per le persone che avevano avuto due dosi di vaccino, il problema oggi riguarda solo chi non è vaccinato con doppia dose”.

“Non avrei mai raccomandato un tampone ogni 72 ore, è stata una richiesta che non avrebbero dovuto accettare – ha aggiunto -. Per quanto riguarda la distanza e la mascherina negli stadi se si entra al 50% non servono, nel caso aprissero al 100% servirebbero. Penso che il green pass tramite il tampone sia inutile, il certificato verde lo deve avere unicamente chi ha avuto la doppia dose di vaccino”.

“Chi non si vaccina è un delinquente? Io credo che chi consiglia di non vaccinarsi senza motivi validi sia un cattivo esempio per il nostro Paese che ha investito tanto per liberarci da questa pandemia e alla persona che lo consigli di fare – ha concluso Bassetti -. Non li definirei delinquenti, per me sono ignoranti. Ignorano i benefici che si possono trarre da una semplice vaccinazione e se un medico consiglia questo non può essere definito tale”.