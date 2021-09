Riaperta la piscina di Alassio: rinnovati gli interni - IVG.it

Alassio. Ha riaperto con l’inizio del mese di settembre la piscina di Alassio, rinnovata nella vasca e negli spazi comuni, anche se occorrerà attendere il 20 di settembre per l’avvio dei numerosi corsi in programma per la nuova stagione.

Dal 6 al 17 settembre la segreteria sarà aperta per ricevere tutte le informazioni sui corsi e sui recuperi, per le iscrizioni e il nuoto libero dalle 9.00 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 21.00. Per accedere alla struttura sarà necessario esibire il green pass.​

Di seguito le domande più frequenti riguardanti la fruizione della piscina e delle aree comuni in tema di emergenza sanitaria

– Per entrare a nuotare ho bisogno del Green Pass? SI

– Per accompagnare mio figlio minore ho bisogno del Green Pass? SI tutti quelli che accedono alla struttura devono esserne in possesso

– Posso guardare mio figlio nell’atrio? SI mantenendo la distanza di sicurezza, evitando di creare assembramenti e con il Green Pass

– Nello spogliatoio quante persone possono stare? Non più di tre accompagnatori muniti di Green Pass. L’ accesso agli spogliatoi sarà regolamentato dal personale

– Se ho dimenticato il Green Pass a casa? Non c’ è problema se lo hai già presentato in segreteria abbiamo i tuoi dati, in caso contrario non possiamo farti entrare

– Posso recuperare l’abbonamento in corso prima della chiusura del 25 Ottobre 2020? SI passa in segreteria per sapere a cosa hai diritto