Regista savonese Francisco Saia inserito tra i registi più giovani della storia del cinema dal giornalista Frank Twill - IVG.it

Savona. Il regista savonese Francisco Saia, che oggi compie 23 anni, secondo la classifica scritta di recente dal giornalista e scrittore cinematografico statunitense Frank Twill nel libro “I registi più giovani della storia del cinema” rientrerebbe tra i 10 registi più giovani al mondo nella storia del cinema ad aver diretto un film lungometraggio, piazzandosi al nono posto, preceduto da Chantal Akerman e seguito da Don Coscarelli.

Secondo tale classifica risulterebbe essere il nono regista più giovane nella storia per aver diretto nel 2020 all’età di 21 anni il suo primo lungometraggio dal titolo “Boccaccio 2020 – Novella Trash”. Lo scrittore statunitense, in tale classifica, pone Saia come il secondo regista italiano, dopo Bernardo Bertolucci (piazzatosi al sesto posto con il film “La commare Secca”).

“E’ un grande onore per me aver ricevuto questo libro a casa, pochi giorni prima del mio ventitreesimo compleanno, direttamente dagli USA e aver scoperto di rientrare tra i registi più giovani nella storia del cinema” è il commento di Francesco Saia.

“E’ anche un grande onore vedere il mio nome affianco a quello di grandi cineasti come Bernardo Bertolucci, Sam Raimi, Xavier Dolan e Francis Ford Coppola, ma soprattutto l’onore più grande per me è quello di tenere alto il nome di Savona” conclude il giovane regista savonese.