Pallanuoto, la Champions League attende la Rari Nantes - IVG.it

Oggi è ripresa la grande pallanuoto della Champions League sotto la torretta e tra poco entrerà in scena la squadra ospitante, quella che sarà tifata da tutto il comprensorio: la Rari Nantes Savona.

Presso la piscina “Zanelli” si sono già disputate le due gare di apertura: Primorac KOTOR (MNE) – AZS UW Waterpolo WARSAW (POL) alle 15, con i montenegrini che si sono imposti con un netto 22-4 , e alle 17 lo scontro tra gli spagnoli del CN TERRASSA e i francesi del MONTPELLIER Waterpolo, conclusosi in parità sul risultato di 12-12.

I savonesi saranno attesi dai portoghesi del Vitoria GUIMARAES SC per dare il via alla competizione più ambita di qualunque sport, quella che porta in Europa.