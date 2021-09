Rari Nantes Savona: netto successo sul Varsavia, sconfitta di misura col Montpellier - IVG.it

Savona. Si è conclusa poco fa, nella piscina Zanelli di Savona, la terza giornata del concentramento denominato Qualification Round I valevole per la Champions League. In mattinata si era svolta la seconda giornata.

La Rari Nantes Savona ha vinto, in mattinata, con i polacchi dell’AZS UW Waterpolo Warsaw per 29 a 4, mentre in serata ha perso con i francesi del Montpellier Waterpolo per 10 a 9 dopo un match tiratissimo.

Commenta l’allenatore savonese Alberto Angelini: “Sono partite di inizio stagione, dove bisogna mettere insieme i pezzi e dove i ragazzi devono trovare l’amalgama. Loro hanno fatto un gioco molto aggressivo e noi non siamo mai riusciti a rompere il ritmo. C’è molto da lavorare”.

Considerato che a passare il turno sono le prime quattro classificate, i biancorossi hanno già la qualificazione in tasca: manca solo la certezza matematica.

RN Savona – AZS UW WP Warsaw 29-4

(Parziali: 7-0, 10-1, 8-3, 4-0)

RN Savona: Massaro, Rocchi 1 (rig.), An. Patchaliev 2, Vuskovic 2, Molina 1, Rizzo 3 (1 rig.), Caldieri 1, Bruni 4, Campopiano 3, Fondelli 6, Iocchi Gratta 3, Giovanetti 3 (1 rig.), Da Rold. All. Angelini.

AZS UW WP Warsaw: Jung, Chupryna, Moore 1, Nerlewski, Madej 1, Kiltowski, Grabinski, Kalata 1, Borkowski, Kiljan, Idzi, Maciejewski 1, Borecki. All. Bednarek.

Arbitri: Kun (Hun) e Voevodin (Rus).

Note. Superiorità numeriche: Savona 4/5, Warsaw 3/8. Rigori: Savona 3/4.

I risultati del girone in corso a Savona:

1ª giornata – giovedì 23 settembre

Primorac Kotor-AZS UW WP Warsaw 22-4

CN Terrassa- Montpellier Water Polo 12-12

RN Savona-Vitoria Guimaraes 26-6

2ª giornata – venerdì 24 settembre

Montpellier Water Polo-Vitoria Guimaraes 17-9

CN Terrassa-Primorac Kotor 11-8

RN Savona-AZS UW WP Warsaw 29-4

3ª giornata – venerdì 24 settembre

Primorac Kotor-Vitoria Guimaraes 18-6

AZS UW WP Warsaw-CN Terrassa 5-26

RN Savona-Montpellier Water Polo 9-10

La classifica: CN Terrassa 7, Montpellier Water Polo 7, Primorac Kotor 6, RN Savona 6, Vitoria Guimaraes 0, AZS UW WP Warsaw 0

Gli incontri rimanenti:

4ª giornata – sabato 25 settembre

15.00 Vitoria Guimaraes-AZS UW WP Warsaw

17.00 Montpellier Water Polo-Primorac Kotor

19.00 RN Savona-CN Terrassa

5ª giornata – domenica 26 settembre

9.00 AZS UW WP Warsaw-Montpellier Water Polo

11.00 Vitoria Guimaraes-CN Terrassa

13.00 RN Savona-Primorac Kotor