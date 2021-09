Raccolta differenziata ad Albenga, l'assessore Pollio: "Bilancio positivo del nuovo sistema" - IVG.it

Albenga. Raccolta differenziata, manutenzione del verde pubblico e pulizia ordinaria e straordinaria della città. Dopo che, alcuni mesi fa, è stato introdotto il nuovo sistema di raccolta rifiuti con le campane munite di chiave e nuove isole ecologiche, è positivo il bilancio dell’assessore all’Ambiente Giovanni Pollio.

“Quest’anno, per fortuna, abbiamo avuto un afflusso turistico superiore alle aspettative e Sat ha aumentato uomini e mezzi per essere sempre pronta ad effettuare il servizio nel migliore dei modi – afferma – Molte energie sono state dedicate al lavaggio e alla sanificazione di strade e marciapiedi nel centro storico e nelle altre zone della nostra città. Abbiamo sostituito ed igienizzato periodicamente i contenitori dell’umido e prossimamente sostituiremo quelli per la raccolta dell’olio esausto”.

Qualche piccolo problema, però, non è mancato: “Abbiamo anche ritirato molti sacchetti abbandonati fuori dalle campane, questo vuol dire che ancora tanti cittadini e proprietari di seconde case non hanno ritirato le chiavi per l’apertura delle stesse – spiega Pollio – A queste persone chiedo di munirsi delle chiavi per senso di responsabilità e di appartenenza”.

Per quanto riguarda il verde pubblico, “abbiamo ripreso le potature delle magnolie in viale Liguria e proseguiremo in tutte le altre vie di Albenga grazie ai nostri giardinieri secondo il cronoprogramma già stabilito – racconta – In particolare a breve inizieremo gli interventi su Lungofiume Trento, via Leonardo da Vinci, via Pagliari e via Partigiani”.

“Albenga è una città ricca di verde pubblico e l’ufficio ambiente è sempre pronto a tenere in ordine e in buona conservazione il nostro patrimonio”, conclude l’assessore.