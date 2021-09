Quiliano, domani l'appuntamento con "Qui Sport" - IVG.it

All’interno del ricco programma di eventi “Quiliano Natura” iniziato il 3 settembre 2021 e

che continua per tutto il mese, si può partecipare a spettacoli, conferenze, visite guidate,

laboratori, camminate escursionistiche ed attività sportive.

Uno di questi appuntamenti da non perdere è “Qui Sport” sabato 25 settembre 2021, dalle ore 15.00 in piazza Costituzione e area verde di via Roma a Quiliano, per conoscere e provare gli sport che puoi fare sul territorio quilianese.

Un pomeriggio interamente dedicato allo sport, “Qui Sport”: appuntamento annuale

consolidato che, a causa della pandemia, aveva dovuto subire uno stop.

Una giornata di promozione dello sport del territorio dove bambini e ragazzi avranno la possibilità di

conoscere e provare le diverse attività sportive con le seguenti associazioni:

– POLISPORTIVA QUILIANO ASD con Ginnastica Ritmica, Quiliano Volley ASD, USD Quiliano&Valleggia, ASD Aequilian, Quiliano Karate, US Valleggia ASD

– NORDIC WALKING con Valentina Godani

– H.P. SAVONA IN LINE

– TEAM BERARDI CALISTHENICS

– SCUOLA DANZA CHERIE

– WORLD DANCE LIGURIA

– ASD LATIN STUDIO

Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Sport al numero 019/2000511 oppure

all’indirizzo e-mail servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it