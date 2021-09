Protezione civile e gestione emergenze: convegno a Noli in piazza Chiappella - IVG.it

Noli. Protezione Civile e gestione delle emergenze. Se ne parlerà in un convegno organizzato a Noli martedì sera, alle 21, in piazza Chiappella (in caso di maltempo l’incontro si terra’ presso la loggia della Repubblica).

Le specifiche del tema verranno introdotte da Massimiliano Cinoglossa responsabile Area Tecnica LLPP occupato nel servizio di Protezione Civile Comunale ed approfondite da Pierluigi Claps Politecnico di Torino che ha collaborato nella stesura di un importante studio idraulico esteso all’intero centro abitato.

“Saranno presenti, – ha dichiarato il sindaco Luca Fossati, – anche rappresentanti istituzionali della Regione Liguria che, nell’ultimo quinquennio, ha avuto un ruolo fondamentale nel finanziamento e cantierizzazione di importanti opere pubbliche volte alla mitigazione del rischio idraulico e prevenzione del dissesto idrogeologico”.

“La serata è da intendersi come un’utile occasione partecipativa per conoscere i futuri sviluppi e revisioni del Piano di Protezione Civile Comunale, il ruolo fondamentale della Protezione Civile e le mansioni svolte dai suoi volontari impegnati nelle situazioni di emergenza. Per questo motivo invitiamo tutta la cittadinanza a non mancare questo appuntamento”.