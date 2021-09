Promozione, girone A, Veloce: tre domande ad Ermanno Frumento - IVG.it

Savona. Ermanno Frumento, decano degli allenatori savonesi, parla degli obiettivi della sua Veloce, alla vigilia dell’inizio del campionato.

Quanto è stato difficile riprendere l’attività agonistica dopo il lungo periodo di inattività ?

“La ripresa degli allenamenti è stata difficile per tutti ed in particolare modo per i più giovani – afferma Frumento – che sono la categoria di giocatori che ha subito più di tutti il fatto di non poter svolgere, per così tanto tempo, nessuna attività sportiva, al punto che molti di loro hanno deciso di smettere di giocare”.

Pensi che la tua squadra sia in grado di giocare un ruolo da protagonista in campionato ?

“Il nostro obiettivo primario è il consolidamento della categoria – ribadisce Frumento – ci sono compagini molto attrezzate per vincere il torneo, noi apparteniamo a quel gruppo di sei/sette squadre, che si giocheranno la salvezza”.

E’ una Promozione di alto livello, quale sarà la squadra da battere per salire in Eccellenza ?

“Golfodianese, Borghetto mi sembrano una spanna sopra tutti , ma penso che i valori tecnici di Praese, Voltrese e Legino non siano da sottovalutare”.