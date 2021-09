Promozione, girone A: 0-0 tra Serra Riccò e Celle Riviera - IVG.it

Serra Riccò. Mastica amaro la squadra del Serra Riccò contro una arcigna Celle Riviera. Gli ospiti di ponente hanno chiuso tutti gli spazi ai padroni di casa costringendoli ad un pari che potrebbe andare un po’ stretto.

La squadra di mister Ghione ha giocato la sua onesta partita e addirittura in tre occasioni ha anche sfiorato la possibilità di gonfiare la rete dei Levantini.

I padroni di casa, dal canto loro, hanno provato in tutti i modi di chiudere la gara vincendo, ma hanno trovato sulla loro strada il numero uno ospite Fradella che, almeno in quattro occasioni, ha detto no con delle parate strepitose.

Al triplice fischio, un punto ciascuno deve accontentare le due formazioni.

Siamo ancora all’inizio del torneo e c’è sufficiente spazio temporale per strutturare le squadre in funzione degli obbiettivi prefissati.