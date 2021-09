Promozione: il Ceriale capitola e recrimina, la Voltrese gioisce (1-3) - IVG.it

Pietra Ligure. Per la seconda giornata del girone A del campionato di Promozione ligure si affrontano Ceriale e Voltrese. La partita si gioca al “De Vincenzi” di Pietra Ligure, considerato che il campo sportivo cerialese “Francesco Merlo” vede ancora i lavori di ristrutturazione da ultimare.

I biancoblù cerialesi cercano il riscatto dopo la sconfitta all’esordio per 2-0 sul terreno della Praese. I genovesi arrivano invece dal pareggio per 1-1 a domicilio col Borzoli.

Ceriale-Voltrese 1-3 (23′ Fantoni – 16′ Garbini, 62′ G. Cecon 71′ Incerti)

Ceriale: Breeuwer, Naoui, Donà, Buonocore (71′ Bellinghieri), Fantoni, Genduso, Bonifazio, Maxena (82′ Farinazzo), Murabito, Melegazzi (50′ Hamati), Caneva (85′ Gerini)

A disp. Ebe, Di Fino, Gloria, Gaino, Bellinghieri, Messina

Voltrese: Secondelli, G. Cecon, Tripi (90’+1 D’Ascoli) Ferrari, Garbini, Porrata, Arias, Moretti (88′ Bruno), Incerti, Dentici, Raiola (66′ Matzedda)

A disp.: M. Cecon, Burdo, Bruno, Molinari, D’Ascoli, Navone, Perez, Barberi

Arbitro: Torriglia (Novi Ligure). Assistenti: Trucco e Novaro Mascarello (Imperia).

Note: Pomeriggio sereno variabile, con accenni di piovasco. Al 62′ espulso Bonifazio (C) per proteste. Al 72′ espulso Fantoni (F) sempre per proteste. Incontro disputato in campo “neutro” a fondo sintetico, causa momentanea inagibilità dell’impianto locale. Angoli 4-5. Spettatori 65 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

2′ La prima iniziativa è degli ospiti. Incerti punta la porta. Provvidenziale intervento di Ganduso, in scivolata e da ultimo uomo.

10′ Punizione Voltrese dal limite dell’area, decentrata verso destra. Va Dentici, Breeuwer respinge coi pugni.

12′ Combinazione sulla fascia sinistra tra Incerti e Ferrari. Questi crossa al centro. Dentici raccoglie la corta respinta di un difensore, ma col corpo all’indietro, manda alto.

14′ Occasione Ceriale. Contropiede 3 vs 3. Caneva affonda sulla fascia destra e mette al centro. Murabito, in spaccata sotto misura, perde l’equilibrio sul più bello non riuscendo trovare la deviazione vincente.

15′ Rapido capovolgimento di fronte. Dentici impegna Breeuwer dalla media distanza. Il portiere cerialese non si fida e alza sopra la traversa.

16′ GOL VOLTRESE! Dal corner che ne consegue, battuto dalla destra, Garbini si smarca abilmente a centro area, girando di giustezza all’altezza del dischetto. 0-1

23′ GOL CERIALE! Traversone dalla destra. Murabito tenta la battuta di prima intenzione, svigolando. La palla sopraggiunge però a Fantoni, rimasto in avanscoperta. Il difensore centrale biancoazzurro stoppa nei pressi del limite dell’area piccola e buca Secondelli con tiro dritto per dritto, sotto la traversa. 1-1.

32′ Ceriale in attacco. Murabito, splendida giocata con tacco al volo a liberare Caneva. Conclusione sul primo palo: Secondelli si oppone.

33′ Ammonito Buonocore (C).

35′ Giallo a Bonifazio (C) per simulazione.

38′ Voltrese vicina al nuovo vantaggio. Dentici scambia in verticale con Ferrari, questi riconsegna all’indietro per la conclusione del numero dieci genovese. Il pallone, complice una deviazione impercettibile di un difensore cerialese, fa la barba al palo a portiere battuto.

42′ Opportunità Ceriale. Azione scaturita da una punizione sulla destra, in prossimità della bandierina del calcio d’angolo. Cross al centro. Maxena colpisce di testa all’indietro, girato spalle alla porta. Secondelli salva con un colpo di reni.

45′ Fine primo tempo: Ceriale-Voltrese 1-1.

Inizio secondo tempo ore 16:59.

48′ Moretti, destro dai trenta metri. Alto.

50′ Cambio nel Ceriale. Esce Melegazzi, entra Hamati.

54′ Raiola va via in velocità a Ganduso sulla sinistra. Arma quindi il sinistro da posizione defilata. Breeuwer devia in angolo.

58′ Giallo a Dentici (V).

61′ GOL VOLTRESE! Percussione sulla fascia destra fascia destra. G. Cecon segue la sovrapposizione, riceve in corsa e libera un destro preciso in diagonale. 1-2.

Proteste decise dei savonesi per un possibile fallo in attacco, viziato al principio dell’azione. “È uno scandalo” dice mister Biolzi al guardalinee.

Nell’occasione il Ceriale resta in dieci uomini. Espulso Bonifazio (già ammonito nel primo tempo per simulazione) in seguito alle sostenute recriminazioni.

62′ Prima sostituzione anche nelle file gialloblù. Molinari rileva

71′ GOL VOLTRESE! Infilata per vie centrali. Incerti buca Breeuwer con un destro a mezza altezza sul primo palo. 1-3.

72′ Ceriale addirittura in nove. Rosso a capitan Fantoni, sempre causa proteste e, evidentemente, in seguito qualche parola di troppo rivolta all’arbitro. La partita è sfuggita dalle mani del direttore di gara dopo l’episodio che ha portato all’1-2 genovese, diventando eccessivamente nervosa.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+4 Fischio finale: Ceriale-Voltrese 1-3.