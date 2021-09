Promozione, cala il sipario sulla seconda giornata: deludono le savonesi, primo punto per la Baia Alassio - IVG.it

Savona/Genova. Una seconda giornata all’insegna dello spettacolo. È facilmente definibile in questa maniera il turno di Promozione andato in scena quest’oggi, questo per un inizio di stagione confermatesi infuocato con sfide di alto livello in occasione di ogni giornata. 17 reti ed uno show davvero incredibile, di seguito ecco il racconto del secondo atto del campionato di Promozione.

Bragno-Veloce 0-0

Termina senza sussulti la sfida salvezza di giornata: tra qualche occasione e qualche intervento scorretto ha dunque vinto la voglia di muovere la classifica, questo per due squadre entrambe consapevoli dell’importanza del punto conquistato.

I padroni di casa guidati Gerundo sono scesi in campo con N. Negro, Amato, Bozzo, L. Negro, Gallo, Puglia, Monni, Rizzo, Tubino, Di Martino (cap.) e Giusio

In panchina si sono accomodati Binello, Saviozzi, Diarra, Recagno, Chinelli, Pizzorno e Marini

Gli ospiti guidati da Frumento hanno invece risposto con Cerone, Piccone, Cosentino, Grasso, Bonandin, Di Leo (cap.), Giguet, Vallerga, Sofia, Rampini e Ranne

A disposizione vi erano Barile, Diana, Murialdo, Doci, Testori, Polito e Belmonte

Camporosso-Baia Alassio 2-2 [26’ Crudo (C), 36’ Mangone (A), 53’ Grifo (C), 80’ Vignola (A) ]

Gol, spettacolo e un pareggio che per gli ospiti ha il sapore di una vittoria. Questo il riassunto di una partita davvero divertente, un match capace di emozionare supporter e non rendendo l’idea di quanto combattuto ed appassionante il campionato di Promozione 2021/2022.

Il Camporosso si è presentato con Farsoni, Bacciarelli, Cordi (cap.), Rossi, Arena, Demme, Luci, Casellato, Marafioti, Grifo e Crudo

A disposizione vi erano Galata, Monteleone, Scarfo, Giovinazzo, Iezzi, Piana, Giunta, Cecchini e Tofanica

La Baia Alassio ha risposto con Pampararo (cap.), Rossi, Diaconu, Danio, Tamborino, Odasso, Delfino, Mangone, Rimassa, Castello e Vignola

In panchina si sono accomodati Toja, Cornelli, Giannantonio, Giunta, Giraldi, Shani, M. Morabito, L. Morabito e Cavassa

Ceriale-Voltrese 1-3 [p.t. 19’ Garbini (V), 24’ Fantoni (C), 61’ Cecon (V), 68’ Incerti (V)]

In maniera rocambolesca in una sfida al cardiopalma sono arrivati i tre punti anche per i gialloblù genovesi, abili a capitalizzare al meglio la superiorità numerica (i padroni di casa hanno chiuso in 9).

Il Ceriale allenato da Biolzi è sceso in campo con Breeuwer, Naoui, Donà, Buonocore (71′ Bellinghieri), Fantoni, Genduso, Bonifazio, Maxena (82′ Farinazzo), Murabito, Melegazzi (50′ Hamati) e Caneva (85′ Gerini)

A disposizione vi erano Ebe, Di Fino, Gloria, Gaino, Bellinghieri e Messina

La Voltrese guidata da Sciutto ha invece risposto con Secondelli, G. Cecon, Tripi (90’+1 D’Ascoli) Ferrari, Garbini, Porrata, Arias, Moretti (88′ Bruno), Incerti, Dentici e Raiola (66′ Matzedda)

In panchina si sono accomodati M. Cecon, Burdo, Bruno, Molinari, D’Ascoli, Navone, Perez e Barberi

Serra Riccò 0-0 Celle Riviera

Reti bianche al Negrotto tra i gialloblù guidati da Repetto e i giallorossi allenati da Ghione. Si ferma momentaneamente dunque la corsa dei padroni di casa, prosegue invece la pareggite per gli ospiti.

Il Serra Riccò si è presentato con Bulgarelli, Ilardo, Zucca, Preti, Robotti, Vignolo, Stradi, De Mattei, Lobascio (cap.), Manca e Aprile

In panchina si sono accomodati Sommariva, Bonara, Torrisi, Bixio, Semprevivo, Monticone, Traverso, Zerbini e Cavallet

Il Celle è sceso in campo con Fradella, Arena, Barranca, Barcellona, Mordeglia, Bianchetti, Pinna, Damonte, Fanelli, Soto Pesce (cap.) e Piccardo

A disposizione vi erano Delfino, Bruzzone, Massa, Ujka, Barreto, Lettieri, Manolio, Tomasi e Favara

Vallescrivia-Soccer Borghetto 3-1 [21’ Cardini (V), 57’ Soldati (B), 75’ Mereu (V), 85’ Norrito (V)]

Dopo un inizio esaltante tra campionato e Coppa si fermano per la prima volta stagionale i biancorossi di mister Brignoli, sconfitti e sorpresi dagli arrembanti padroni di casa.

Il Vallescrivia si è schierato con Firpo, Bricchi, Botteghin, Vaccaro, Watara, Zanovello, Nije, Leto, Cardini (cap.), Fassone e Mereu

In panchina si sono accomodati Ferrando, Sestito, Pasqui, Gaglianò, Norrito, Mignacco, Tosonotti, Celentano e Rizzo

Il Soccer Borghetto invece ha risposto con Metani, Mollo, Taku, Viola, Gagliardo, Serra, Carparelli (cap.), Gasco, Condorelli, Piazza e Staltari

A disposizione vi erano Vicinanza, Angelico, Piazzai, Soldati, Auteri e Artiano

Borzoli-Golfo Dianese 2-2 [15’ Mehmetaj (G), 49’ Volpe (B), 51’ Provenzano (B), 75’ Dominici] ore 18:00

A chiudere la giornata alle ore 18:00 ci hanno pensato Borzoli e Golfo Dianese, squadre le quali si sono divise la posta in palio al termine di un match davvero spettacolare.

I padroni di casa allenati da Aiello si sono schierati con Cannavò, Pongiluppi, Guidotti, Lerini, Sanna, Ventura (cap.), Scalzi, Zani, Balestrino, Provenzano e Volpe

A disposizione vi erano Calizzano, Camera, Perotto, Ravera, Raso, Scovenna, Cocurullo, Crovetto e Valenti

Gli ospiti guidati da Colavito hanno risposto con Meda, Martini, Castelein, Falzone, Lufi, Delice, Mehmetaj, Franco, Dominici (cap.), Casassa e Barison

In panchina si sono accomodati Bortolini, Luisi, Pozzato, Risso, Poletti, Sparaventi, Gashi e Calzia

Via Dell’Acciaio-Praese 0-1 (58’ Morando)

Cammino a punteggio pieno mantenuto per gli agguerriti ospiti, passati grazie ad una rete di Morando la quale adesso li proietta al meglio alla sfida contro il Legino di mister Tobia.

I padroni di casa si sono schierati con Laganaro, Temperini, Manis, De Simone, Iraci, Albertoni, Camara, Messina, Mboge, Bevegni e Perdelli

A disposizione vi erano Grillo, Caporali, Malerba, Pesce, Zanini, Lo Stanco, Cagno, Balayoko e Gualtieri