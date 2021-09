Promozione temi d'interesse e arbitri della seconda di campionato - IVG.it

Seconda di campionato in arrivo anche per la Promozione.

Gli esiti degli esordi delle squadre nello scorso weekend possono darci sicuramente qualche indicazione su come sarà, o per lo meno, dovrebbe essere la domenica sportiva in dirittura d’arrivo.

Chi ha motivazioni di conferma, come potrà essere il Soccer, la Praese, il Serrà Riccò, il Legino o il Vallescrivia; oppure chi ha voglia di riscatto come Ceriale, Golfo Dianese, Via dell’Acciaio, Baia Alassio e Campomorone, quest’ultime avversarie al Comunale in via J.f. Kennedy.

Le restanti squadre, avendo conquistato un punto, andranno alla ricerca dei tanto agognati tre.

Le prospettive sono buone e, in attesa che parli il campo, ecco chi dirigerà gli incontri:

BORZOLI – GOLFO DIANESE 1923

Gianmarco Raggi

(La Spezia)

Samanta Saffioti

(Genova)

Maria Chiara Delfino

(Genova)

BRAGNO – VELOCE 1910

Francesco Tortora

(Albenga)

Federico Lumicisi

(Albenga)

Jetmir Hasa

(Albenga)

CAMPOROSSO – BAIA ALASSIO CALCIO

Lorenzo Pettirossi

(Genova)

Florjana Doci

(Savona)

Mario Preci

(Savona)

CERIALE CALCIO – VOLTRESE VULTUR SSDARL

Davide Torriglia

(Novi Ligure)

Lorenzo Trucco

(Imperia)

Luca Novaro Mascarello

(Imperia)

SERRA RICCO’1971 – CELLE RIVIERA CALCIO

Francesco Isnardi

(Albenga

Maria Greta Repetto

(Chiavari)

Zahra Shamsi

(Chiavari)

VALLESCRIVIA 2018 – SOCCER BORGHETTO

Ludovico Grandi

(Novi Ligure)

Enrico Angelo Bisio

(Novi Ligure)

Santina Delfino

(Genova)

VIA DELL’ACCIAIO F.C. – PRAESE 1945

Pietro Francesco Donati

(Chiavari)

Claudio Benedetto Maggi

(La Spezia)

Paolo Caggiano

(La Spezia)