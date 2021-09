Calcio, la Promozione sta per aprire il sipario - IVG.it

Domani non solo l’Eccellenza ai nastri di partenza ma, al contempo, partirà anche uno dei campionati più seguiti della nostra regione: la Promozione.

Tante squadre in lotta per i propri obiettivi e tanta voglia di emergere, per cercare di fare un balzo in avanti sia per il collettivo e sia per il singolo calciatore.

Un Soccer Borghetto costruito per puntare in alto, un Ceriale molto giovane e tante altre squadre con grandi ambizioni: tutto questo inizierà domani, con le seguenti terne che daranno avvio ad una nuova stagione ricca di trame suggestive:

BAIA ALASSIO CALCIO – SERRA RICCO’1971

Fabio Conti

Genova

Davide Biase

Genova

Matteo Durante

Genova

CELLE RIVIERA CALCIO – BRAGNO

Matteo D’Amico

Imperia

Claudia Camurri

Genova

Sara Selvini

Genova

GOLFO DIANESE 1923 – VALLESCRIVIA 2018

Anton Giulio Ermini

Genova

Viktor Trajanovski

Novi Ligure

Loredana Roman

Novi Ligure

LEGINO 1910 – VIA DELL’ACCIAIO F.C.

Emanuele Lorenzo Del Panta

Imperia

Alessio Grossi

Imperia

Luca Novaro Mascarello

Imperia

PRAESE 1945 – CERIALE CALCIO

Andrea Fanciullacci

Savona

Mauro Vigne

Chiavari

Lorenzo Massa

Chiavari

SOCCER BORGHETTO – CAMPOROSSO

Mattia Romeo

Genova

Mattia Delfino

Albenga

Fabio Fioriello

Imperia

VOLTRESE VULTUR SSDARL – BORZOLI

Filippo Morbelli

Albenga

Florjana Doci

Savona

Mario Preci

Savona