Promozione "A": Legino sconfitto dalla Praese, Soccer Borghetto unica luce savonese - IVG.it

Savona/Genova. Una terza giornata all’insegna dei rinvii e del riscatto delle savonesi. È facilmente riassumibile in questa maniera il turno di Promozione andato in scena quest’oggi, questo per un inizio di stagione confermatosi infuocato con sfide di alto livello in occasione di ogni giornata. 17 reti ed uno show davvero incredibile, di seguito ecco il racconto del terzo atto del campionato di Promozione.

Soccer Borghetto 2 (Carparelli, Staltari) – Borzoli 1 (Balestrino) (cronaca qui)

Mister Davide Brignoli schiera Vicinanza, Delmonte, Taku, Viola, Gagliardo, Piazza, Carparelli (cap.), Di Lorenzo, Condorelli, Auteri, Staltari.

A disposizione Metani, Mollo, Nardulli, Angelico, Gasco, Artiano, Serra.

Enrico Valmati presenta il Borzoli con Cannavò, Raso, Guidotti, Lerini, Sanna, Ventura (cap.), Scalzi, Zani, Balestrino, Volpe, Crovetto.

In panchina: Calizzano, Camera, Pongiluppi, Porotto, Ravera, Scovenna, Cocurullo, Valenti, Provenzano.

Praese-Legino 3 (Raso, Morando, Palagano) – Legino 1 (Galiano)

Praese: Lepri, Forte, Banchieri, Spallarossa, Gattulli, Raso, Bruzzone, Cristofaro, Fedri, Morando, Cisternino Palagano. A disposizione: Canciani, Valcavi, Pavone, Cagnana, Gaggero, Calcagno, Di Molfetta, Sabor. Allenatore

Legino: Illiante, Incorvaia, Semperboni, Manfrini, Guarco, Kertalli, Crocetta, Galiano, Romeo, Guerrieri, Tobia. A disposizone: Maruca, Saporito, Perria, Scala, Donna , Agate, Giusto, Mencacci, Schirru. Allenatore: Tobia.

Baia Alassio 1 (Di Mari) – Vallescrivia 1

Baia Alassio: Pamparo, D’Aprile, Bogliolo, Danio, Tamborino, Odasso, Delfino, Mangone, Di Mari, Castello, Vignola. A disposizione: Toja Rodriguez, Cornelli, Giannatonio, Rossi, Giraldi, Shani, Rimassa, Morabito, Cavassa. Allenatore: Ghigliazza.

Vallescrivia: Firpo, Matranga, Botteghin, Vaccaro, Watara, Zanovello, Njie, Leto, Cardini, Fassone, Mereu. A disposizione: Ferrando, Pasqui, Norrito, Tosonotti , Molon, Mignacco, Rizzo.

Golfodianese 2 (Calzia, Memetaj) 2 – Ceriale 1 (Murabito)

Golfodianese: Meda, Martini, Risso, Laera, Lufi, Barison, Mehmetaj, Calzia, Dominici, Burdisso, Poletti. A disposizione: Bortolini, Luisi, Casassa Vigna, Osinaga Quispe, Gashi, Falzone, Corio. Allenatore: Ceriale: Breeuwer, Naoui, Di Fino, Buonocore, Ferrara, Genduso , Gloria, Maxena, Murabito, Gerini, Caneva. A disposizione: Ebe, Hasha, Gaino, Melegazzi, Bellinghieri, Messina, Negroni. Allenatore: Biolzi.

Voltrese 3 (Dentici, Moretti, Matzedda) – Via dell’Acciaio 2 (Perdelli, Mboge)

Voltrese: Secondelli, Burdo, Tripi, Arias Arana, Garbini, Porrata, Molinari, Moretti, Ferrari, Dentici, Matzedda. A disposizione: Cecon , Gaspari, Bruno, Incerti, Barberi Ettaro, Perez, Casali. Allenatore: Sciutto.

Via dell’Acciaio: Laganaro, Temperini, Pesce, De Simone, Iraci, Albertoni, Camara, Messina, Mboge, Bevegni, Perdelli. A disposizione: Grillo, Dominici, Malerba, Manis, Lo Stanco, Cagno, Balayoko, Gualtieri

Celle Riviera-Camporosso rinviata

Veloce-Serra Riccò rinviata

La classifica dopo tre giornate: Praese 9; Vallescriva e Voltrese 7; Soccer Borghetto 6, Golfodianese e Serra Riccò 4; Legino 3; Baia Alassio, Celle, Bragno e Borzoli 2; Camporosso e Veloce 1; Via dell’Acciaio e Ceriale 0.