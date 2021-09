Primo giorno di scuola ad Albenga, Tomatis: "Bello osservare l'entusiasmo, l’educazione e la serietà dei bimbi" - IVG.it

Albenga. Primo giorno di scuola per i bambini e i ragazzi che questa mattina hanno iniziato l’anno scolastico 2021/22. Tra Green Pass, qualche chiarimento dell’ultimo minuto, mascherine e distanziamento, ad Albenga le lezioni e l’attività scolastica è iniziata regolarmente.

Il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore Silvia Pelosi hanno fatto visita a diversi plessi scolastici portando i saluti dell’amministrazione agli studenti, al corpo docente e a tutto il personale scolastico.

Afferma il primo cittadino: “L’emozione percepita tra i bambini e tra gli insegnanti che li hanno accolti, ci ha contagiato positivamente. È stato bello osservare il loro entusiasmo, la voglia di rivedersi ed anche l’educazione e la serietà dimostrata da tutti i bambini nel rispettare le norme dettate dal Covid. L’auspicio, naturalmente, è quello che le lezioni possano continuare a svolgersi in presenza per non perdere quella socialità che, purtroppo, le lezioni da remoto limitano fortemente”.

“Nel fare gli auguri a tutti gli studenti per quest’anno scolastico voglio rivolgermi in particolare agli insegnanti che questa mattina li hanno accolti. Il loro lavoro, così come quello svolto da tutto il personale scolastico, è importantissimo. Ad essi affidiamo i nostri figli e poter notare nelle scuole di Albenga la passione e l’entusiasmo negli occhi di tutti mi riempie di gioia e di orgoglio. Un ringraziamento va anche ai volontari presenti alle fermate degli autobus al fine di vigilare sul corretto rispetto delle normative anti-Covid e all’assessore Marta Gaia che nei giorni scorsi ha partecipato alle numerose riunioni che hanno permesso, questa mattina, di coordinare al meglio questo servizio”.

Primo giorno di scuola ad Albenga

“Colgo l’occasione – conclude il sindaco Tomatis – inoltre per ricordare, insieme all’assessore all’edilizia scolastica Silvia Pelosi, gli investimenti effettuati sulle scuole di via degli Orti e delle Paccini. Si tratta di oltre un milione e 300 mila euro (in parte già stanziati dall’amministrazione Cangiano e ricevuti attraverso finanziamenti) che ci hanno permesso di effettuare interventi indispensabili per permettere ai nostri ragazzi di iniziare l’anno scolastico in edifici più sicuri”.