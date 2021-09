Primo anno del Toti-bis in Regione: "Piano sanitario, rilancio economico e del turismo" - IVG.it

Liguria. “Chiudiamo il primo anno di mandato con la consapevolezza di essere riusciti ad affrontare a testa alta la pandemia, garantendo un alto livello del nostro servizio regionale e salvaguardando in ogni modo la salute dei liguri”.

Lo ha detto oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti presentando il suo primo anno di mandato-bis alla guida dell’ente regionale dall’elezione del 21 settembre 2020.

“Il Servizio Sanitario Regionale nonostante il periodo di grande emergenza ha raggiunto, a chiusura dell’esercizio 2020, l’obiettivo del pareggio previsto dalla legge regionale 34/2016 a seguito dell’attivazione del piano di efficientamento con due anni di anticipo, segnando il concludersi del percorso quinquennale avviato nel 2016”.

Toti, con riferimento alla difficile delega sulla sanità, sarà alla prova con il nuovo piano sanitario regionale, sostenuto dal programma Restart: un piano nell’era Covid e post Covid ambizioso sul fronte dei servizi, dell’assistenza territoriale e del futuro assetto dei plessi ospedalieri, il tutto grazie alle risorse previste per il settore, fondi sia di carattere regionale quanto nazionale.

A livello ligure sono previsti, infatti, investimenti per 64mln di euro per riassorbire tutta la domanda sanitaria arretrata a causa della pandemia entro il primo semestre 2022 e bloccare le fughe di pazienti verso le altre regioni: potenziare la sanità pubblica sul fronte del personale e delle strutture e una revisione totale del sistema di regole per l’esercizio intramoenia e degli standard autorizzativi per l’attività chirurgica in regime di day surgery e chirurgia ambulatoriale complessa. Queste le linee guida del nuovo piano.

“Ma quest’anno oltre al Restart della Sanità ha visto anche il rilancio della nostra economia e del turismo, che ha sconfitto la paura della pandemia superando i numeri del 2019. Per la Liguria è stato l’anno della rinascita e il prossimo sarà quello della consacrazione” ha concluso Toti, che presenterà martedì 28 settembre, alle ore 13.15, in Sala Trasparenza, alla presenza del presidente Toti, il vicepresidente Alessandro Piana e gli assessori Andrea Benveduti, Giovanni Berrino, Ilaria Cavo, Simona Ferro, Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, il lavoro svolto dalla Giunta nell’anno di mandato dell’amministrazione regionale.