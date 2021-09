Prima Categoria, Coppa Liguria: Quiliano&Valleggia-Savona, segui la cronaca in diretta - IVG.it

Quiliano. La prova del campo dopo un’estate rovente. Si potrebbe definire in questa maniera l’incrocio tra Quiliano&Valleggia e Savona, squadre militanti in Prima Categoria oggi alla prova del primo match ufficiale a quasi un anno dall’ultimo disputato. Sarà la prova della verità dopo svariate dichiarazioni per gli ospiti i quali, dopo aver ritrovato la denominazione storica (Savona Fbc), puntano adesso a riacquistare sul campo il perduto status di punto di riferimento per la provincia. I padroni di casa invece proveranno nuovamente a stupire, questo dopo un ottimo precampionato.

Il Quiliano&Valleggia si schiera con Vasoli, Fabbretti, Carocci, Poggi, Vezzolla, Russo, Olivieri, Magnani, Seck, Bazzano e Ottonello

A disposizione ci sono Bruzzone, Rebizzo, La Piana, Enrile, Fiore, Fiori, Intili, Saino e Bondi

Il Savona risponde con Bresciani, Fancellu, Bisio, M. Esposito, Eretta, Puddu, Macagno, Stefanzl, Gamba, A. Vittori e Conti

A disposizione ci sono Giaretti, F. Esposito, Spaltro, Cosentino, Monaco, Sheriienko e Y. Vittori

Arbitro del match è il signor Simone Dinapoli della sezione di Savona

Alle 18:03 circa il direttore di gara comanda l’inizio della sfida con il Savona immediatamente in avanti alla ricerca della rete del vantaggio

Al 3’ sono proprio gli ospiti con Macagno imbeccato splendidamente da Gamba a trovare il primo tiro verso la porta avversaria, ma Vasoli in tuffo sventa una conclusione davvero pericolosa

Al 13’ è ancora Savona pericoloso! Bisio di testa prova a trasformare in oro lo splendido cross del compagno, ma Vasoli ancora una volta si dimostra impeccabile sventando la minaccia

Al 24’ la sbloccano gli ospiti. Vasoli tenta di disinnescare un cross velenoso ma libero Vittori il quale, senza indugiare, ribadisce in rete la respinta corta del portiere: 0-1 Savona al Picasso!

Al 31’ sono nuovamente gli ospiti ad impensierire la retroguardia ospite. Macagno pennella in cross al bacio su punizione, ma Vasoli in uscita sventa la minaccia

Al 38’ esplode il Picasso! I padroni di casa trovano il pareggio con una punizione splendida calciata da Ottonello verso la porta: 1-1 il risultato!

Al 40’ Macagno cerca la reazione, ma la sua conclusione viene respinta dalla retroguardia ospite

Al 41’ Vezzolla compie un intervento giudicato falloso dall’arbitro: cartellino giallo per lui

Al 42’ ci prova ancora il numero 7! Il suo tentativo però non spaventa Vasoli, il quale blocca senza problemi