Presentata la lista "Balestrino Oggi" a sostegno di Stefano Saturno: "Mix tra innovazione e continuità" - IVG.it

Balestrino. “I candidati racchiudono sia la caratteristica dell’innovazione, sia quella della continuità, favorendo pertanto la prosecuzione del percorso intrapreso con l’amministrazione uscente. Composto prevalentemente da personalità non coinvolte nel precedente mandato. Il mio gruppo di lavoro potrà infatti fornire la giusta e necessaria spinta innovativa per affrontare la sfida rappresentata dai prossimi anni. Le nuove energie e le idee originali che esse sapranno esprimere per il bene di Balestrino saranno da traino nell’accompagnare la nostra comunità attraverso e fuori dall’imminente periodo post-Covid”. Così si presentano i candidati consiglieri della lista a sostegno del candidato sindaco Stefano Saturno, vicesindaco uscente.

“Nel momento in cui si comprende ciò che avviene attorno a noi, per natura si contemplano altre e nuove prospettive – dichiarano i candidati della lista che lo appoggia. E, quando si è uniti, si diventa la soluzione. Grazie al dialogo, infatti, si condividono e discutono idee, e solo con la forza che c’è dietro alla condivisione di prospettive e nel lavoro quotidiano di squadra si riescono a comprendere le esigenze della comunità, impegnandosi ogni giorno nel trovare soluzioni e nel costruire per i nostri giovani un futuro fondato sui principi di comunità, ascolto, unione e volontariato”.

“Grazie all’esperienza politico-amministrativa acquisita negli anni e a una sempre attiva e concreta partecipazione alla gestione del paese – commentano i componenti della lista -, la figura centrale di Stefano, candidato sindaco, sarà in grado di garantire la giusta continuità al percorso dell’attuale amministrazione, mantenendo e potenziando le attività che hanno avuto maggior presa, ed evitando così di vanificare i risultati conseguiti e gli investimenti effettuati in questi ultimi anni. La fiducia che vorrete accordarci sarà la forza delle nostre mani, che permetterà di raggiungere altri importanti e indispensabili traguardi per Balestrino”.

“La scelta di continuare a metterci a disposizione della comunità balestrinese non è scaturita da decisioni o ambizioni personali, ma da un dialogo aperto con i cittadini che in questi anni ci hanno affiancato e hanno permesso di raggiungere insieme straordinari obiettivi”.

Un commento sul simbolo: “Due mani che sorreggono, proteggono e innalzano l’antico borgo e tutto il paese, offrendolo alla nostra Italia – spiegano i candidati -. Questo il simbolo che abbiamo scelto. Una Balestrino verde, una Balestrino che continua, fiduciosa, ad andare avanti. Mani che hanno lavorato per arrivare fino a qui. Mani che portano con sé antiche tradizioni e i valori del lavoro, che sostengono la famiglia, che si aiutano, che collaborano. Mani che si salutano, che condividono. Mani esperte che insegnano a mani nuove, che trasmettono la conoscenza della nostra terra, le tradizioni che permettono di creare un futuro con solide basi per i figli di questa comunità. Mani che hanno lavorato insieme, e che guardano avanti”.