Porto turistico di Andora: record di certificazioni di qualità e ambientali - IVG.it

Andora. Record di certificazioni internazionali per la qualità dei servizi e l’impegno ambientale per l’approdo turistico di Andora. Questa mattina, al Salone Nautico di Genova, nello stand Assonat, sono state consegnate all’A.M.A due nuove attestazioni di conformità da parte di Certiquality, mentre sabato l’associazione Marevivo Onlus, assegnerà il riconoscimento “Tre stelle” per le azioni concrete attuate a salvaguardia del mare con l’adesione alla campagna “Plastic Free e non solo”.

Inoltre, proprio grazie queste conferme, Certiquality ha consegnato ad A.M.A. anche il riconoscimento di “Eccellenza”, conferito ad un limitato numero di aziende, per il percorso compiuto in materia di qualità, ambiente e sicurezza.

“E’ una grande soddisfazione che l’impegno di A.M.A sia stato premiato perché certifica che abbiamo raggiunto l’obiettivo di dare servizi di qualità ai diportisti, aderendo alle normative a tutela dell’ambiente e garantendo la sicurezza dei lavoratori sulle banchine e delle operazioni in porto, – ha dichiarato Fabrizio De Nicola, Presidente dell’Azienda Multiservizi che gestisce l’approdo di Andora. – Il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge migliora l’organizzazione dell’azienda, permette di lavorare meglio e in sicurezza per garantire migliori servizi in banchina, nel solarium e in tutte le aree della Marina Resort”.

“Abbiamo confermato i riconoscimenti internazionali in materia ambientale, UNI EN ISO 14001:2015 e il diritto all’iscrizione al registro europeo Emas. Ci sono state riconosciute le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 che riconosce la qualità, l’economicità e l’efficienza dei servizi dati ai diportisti, agli ospiti e la certificazione UNI EN ISO 45001:2018 che riconosce il nostro impegno etico e concreto a ‘Tutela della Salute e sicurezza’ dei dipendenti che ringraziamo per il fondamentale contributo dato con il loro impegno quotidiano”, ha concluso.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministratore delegato dell’A.M.A. Silvia Garassino: “Lo scorso anno abbiamo partecipato per la prima volta al Salone Nautico di Genova e preso pubblicamente degli impegni che siano riusciti a realizzare come dimostrato dalle certificazioni ottenute. Possiamo dire di aver migliorato e implementato il sistema di gestione, le performance dell’azienda e dato impulso ai servizi green come l’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, il servizio di noleggio di bici a pedalata assistita e iniziato un percorso di mobilità elettrica nel porto con l’acquisto di un ciclomotore elettrico a cui seguirà l’utilizzo di ulteriori dispositivi”.

A consegnare le certificazioni al Presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola e all’Amministratore delegato Silvia Garassino, è stato dottor Massimo Cacciotti, responsabile Area Nord Ovest di Certiquality. Presenti alla cerimonia il Vice sindaco Patrizia Lanfredi, l’Assessore all’Ambiente Maria Teresa Nasi e la dottoressa Maura Camoirano che ha seguito il percorso di verifica che ha portato all’ottenimento degli importanti riconoscimenti.

“In qualità di assessore all’Ambiente del Comune di Andora, porgo le più vive congratulazioni, a nome del sindaco Mauro Demichelis e di tutta l’Amministrazione, per le importanti certificazioni ottenute dall’Azienda Multiservizi che gestisce il porto turistico di Andora – ha dichiarato l’assessore Nasi – Ringrazio particolarmente il Presidente dell’A.M.A., l’avvocato Fabrizio De Nicola per il lavoro di squadra realizzato dal CdA e con il prezioso supporto di tutti i dipendenti. Questi riconoscimenti sono il degno coronamento della Bandiera Blu FEE di cui l’approdo andorese, Marina Resort a quattro stelle, si fregia dal lontano 1987”.