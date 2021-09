Pietra Ligure, restyling per il sottopasso degli "antichi lavatoi" - IVG.it

Pietra Ligure. Prosegue l’azione dell’amministrazione comunale pietrese per la valorizzazione del centro storico e dei carruggi.

Dopo la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a LED, ecco la riqualificazione del sottopassaggio degli “antichi lavatoi”, principale accesso pedonale al centro storico, con l’installazione delle telecamere e l’apposizione dei pannelli decorativi con le fotografie dei luoghi più belli di Pietra Ligure.

“Oggi, questo luogo iconico, pieno di storia, memoria e tradizioni, è pienamente valorizzato, curato, sicuro, pulito e bello: un vero e proprio “biglietto da visita” per accogliere in “bellezza” chiunque vada in centro” ha detto il sindaco Luigi De Vincenzi.

“Grazie a Mino Amandola per le bellissime fotografie e agli uffici per aver concretizzato questo progetto che ci stava veramente a cuore…”.

Il Consiglio comunale aveva approvato anche la proposta dell’amministrazione comunale di intitolare l’attuale sottopassaggio degli “antichi lavatoi” all’ex sindaco Giacomo Accame: “Un doveroso riconoscimento ad un’importante figura del nostro paese” aveva evidenziato lo stesso primo cittadino pietrese.