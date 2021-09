Il Pietra avverte la comunità: "Non è in corso alcuna raccolta fondi" - IVG.it

Pochi minuti fa, sulla pagina ufficiale del club, il Pietra ha rilasciato un comunicato di avvertimento a tutti gli abitanti della città.

Si tratterebbe di una persona ignota che si starebbe spacciando per un dirigente della società per riuscire nelle sue truffe, ingannando i pietresi inconsapevoli del pericolo.

Qui di seguito il comunicato della società:

“Ci è giunta voce che in questi giorni, a Pietra Ligure, un uomo stia girando per le attività commerciali del paese fingendosi un membro della nostra società e chiedendo soldi per l’organizzazione di una partita di calcio i cui proventi verranno devoluti in beneficenza.