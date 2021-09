Pietra Ligure, il 2 ottobre l’installazione del nuovo defibrillatore in memoria di Fulvio Bosio - IVG.it

Pietra Ligure. Il defibrillatore acquistato grazie alla raccolta fondi organizzata in ricordo di Fulvio Bosio verrà installato sabato 2 ottobre, alle ore 10,00, davanti alla sua officina in piazza del Comune.

Dopo la prematura scomparsa di Fulvio Bosio, “simbolo” e anima del centro storico pietrese, l’associazione “Pulp in Val Maremola” ha realizzato questa iniziativa in sua memoria, dedicata allo storico titolare del negozio in piazza Martiri della Libertà “Cicli Bosio”.

L’apparecchio troverà collocazione proprio nella sua officina.

Nell’occasione verrà consegnato al responsabile della casa di riposo di Pietra Ligure un concentratore di ossigeno, acquistato sempre tramite la raccolta fondi che ha visto una grande partecipazione, con il prezioso sostegno del libro “Ma se ghe pensu” pubblicato dalla stessa associazione.

“E’ stato un grave lutto sentito da tutta la comunità pietrese… Per questo era partita una proposta, giunta alla nostra associazione di una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore a lui dedicato e posizionato, con il via libera del Comune di Pietra Ligure, nel “fosso” dove Fulvio Bosio ha impegnato tutta la sua vita tra copertoni, raggi, pignoni o deragliatori” era stato il messaggio lanciato da “Pulp in Val Maremola”.

“Un giusto omaggio ad un pietrese doc! Che lui avrebbe sicuramente apprezzato per la sua finalità di aiuto alla comunità, come lui stesso ha fatto per tanti anni con la sua attività e non solo…” conclude l’associazione.