Piccinini (Nuova Grande Loano) incontra gli albergatori: " Loano ha tutte le potenzialità per emergere" - IVG.it

Loano. Ieri pomeriggio il candidato sindaco della lista “Nuova Grande Loano” Giacomo Piccinini ha incontrato gli albergatori loanesi, definendo il confronto “un’ottima occasione per presentare ed approfondire la nostra visione di gestione dell’industria turistica a Loano”.

“Già definirla ‘industria turistica’ fa capire che l’approccio della lista ‘Nuova Grande Loano – Piccinini Sindaco’ a questo settore è a dir poco rivoluzionaria rispetto alle passate amministrazioni. – ha spiegato il candidato loanese. – Molti studi dimostrano che il turista oggi scegliendo una destinazione cerca serenità, relax, ma soprattutto poter vivere esperienze che lo arricchiscano e lo facciano stare bene, lo divertano, siano di stimolo per nuove passioni, e che lo mettano in relazione con la natura”.

“Viene definito Turismo Esperienziale, e Loano ha tutte le potenzialità per emergere con un ventaglio di proposte interessanti e suggestive. Abbiamo tesori finora ignorati che possono e devono essere trasformati in occasioni di benessere per i turisti e, ovviamente, anche per i residenti”.

“Da una camminata a Monte Carmo alla preparazione della focaccia, da una giornata in barca a vela alla scoperta delle numerose chiese e delle icone sacre, da un percorso in bicicletta ad un tramonto su bordo delle numerose fontane d’arte. Tutto può essere messo in risalto e diventare motivo di attrazione, scopo di una vacanza, ricordo da raccontare. Tutto può rendere Loano la meta preferita non solo nel periodo estivo. È necessario agire simultaneamente su diversi aspetti per comporre un’offerta turistica completa, strutturata, efficace”, ha proseguito.

“Per questo vogliamo innanzitutto creare una ‘cabina di regia’ con il compito di ideare e sviluppare i progetti da proporre, coordinare la collaborazione tra le attività ricettive, commerciali e di servizi e le associazioni locali, promuovere attraverso un piano di marketing territoriale il prodotto Loano. La lista ‘Nuova Grande Loano – Piccinini Sindaco’ ha già chiara la pianificazione di tutta la struttura organizzativa necessaria per rendere Loano la meta prescelta da un turismo di qualità”, ha aggiunto ancora.

Pianificazione, programmazione, visione d’insieme. Concetti che finora sono stati completamente ignorati dalla amministrazione uscente, con una gestione dell’offerta turistica limitata, miope, pigra, ripetitiva. Una gestione che avrebbe totalmente affossato l’immagine di Loano, salvata solo dal tenace lavoro delle attività loanesi e delle tante associazioni che non hanno mai smesso di cercare nuove idee per dare slancio alla propria cittadina”.

“Per W. Churchill ‘chi non fa programmazione è programmato per fallire’. Per fortuna per la lista ‘Nuova Grande Loano – Piccinini Sindaco’ concretezza, programmazione, visione a lungo termine sono capisaldi imprescindibili”, ha concluso il candidato sindaco loanese.