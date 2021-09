Piaggio Aerospace, commessa P180 ancora senza firma. Sindacati: "Urgente per tutelare i lavoratori Laerh" - IVG.it

Villanova d’Albenga. “Serve prestissimo la firma per la commessa dei P180: è fondamentale per Piaggio Aero e dobbiamo scongiurare rischio licenziamento per lavoratori di Laerh. Il 26 settembre sono scaduti gli ammortizzatori sociali per i 46 lavoratori di Laerh e non ne hanno più diritto: c’è il rischio del licenziamento e nessuno deve perdere il posto di lavoro”.

Lo affermano il segretario generale della Fim Cisl Liguria Christian Venzano e il coordinatore della Fim Cisl Savona Simone Mara.

“Adesso si stanno utilizzando le ferie residue di un gruppo di lavoratori”.

“Non è accettabile questa situazione e chiediamo che nella discussione sulla vendita di Piaggio Aero si tenga conto di Laehr per dare finalmente continuità e stabilità ad un’azienda che è fondamentale per Piaggio Aero”.

“E aspettiamo che il Mise ci convochi dopo la richiesta inviata dalle organizzazioni sindacali per fare finalmente chiarezza su futuro di Piaggio Aero. Lo abbiamo sollecitato nuovamente e attendiamo finalmente una data” concludono.

Intanto arrivano le prime ombre anche sulla procedura di acquisto dell’azienda aeronautica, con il bando di gara giunto alla sua conclusione: secondo le indiscrezioni in pole ci sarebbe la cordata italo-scandinava, formata dal fondo svedese Summa Equity come capofila insieme a tre soggetti industriali che operano nel settore aeronautico: la norvegese Heart Aviation, la AgTech (con sedi a Genova e Savona) e la genovese Phase Motion Control.

Tuttavia l’offerta finale, e vincolante, non sarebbe stata ancora presentata formalmente, con il commissario Nicastro che potrebbe rimescolare le carte con gli altri soggetti selezionati per la fase conclusiva.