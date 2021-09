Piaggio Aero, Schirru: "Dal ministro Giorgetti atti concreti per Savona" - IVG.it

Savona. “L’epilogo della visita del ministro Giancarlo Giorgetti a Savona è positivo. Durante la campagna elettorale è facile presentarsi per fare passerella e stringere mani”. A ricordarlo, in una nota, è il candidato sindaco del centrodestra a Savona Angelo Schirru.

“Il ministro allo Sviluppo economico – spiega Schirru -, invece, confermando la commessa per l’acquisto di sei P180 di Piaggio Aerospace – ha portato a termine quanto anticipato durante la visita in cui abbiamo incontrato le forze sindacali che rappresentano le aziende della provincia in crisi. Ora ci concentreremo sugli altri dossier”

“Quando le istituzioni remano nella stessa direzione i risultati concreti arrivano con molta più facilità” conclude.