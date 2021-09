La coppia Spotorno/Valle vince il Memorial Renato Geronazzo - IVG.it

Domenica 12 settembre 2021 a Varazze, con un sole decisamente estivo e un mare accogliente come uno appassionato vorrebbe sempre fosse, si è svolto il “Raduno di pesca alla lampuga ed alti pelagici – VIII Memorial

Renato Geronazzo”, organizzato dal Gruppo Pesca dalla Barca della Lega Navale Italiana Sezione di Varazze.

Ben diciannove le imbarcazioni che si sono presentate al via di questo ormai tradizionale raduno di pesca, tutte pronte, attrezzate e determinate a “sfidarsi” nel tratto di mare, compreso tra i Comuni di Varazze e Celle Ligure, per un massimo di tre miglia di distanza dalla costa

Quest’anno, come anche lo scorso, le condizioni meteo sono state magnifiche e finalmente si sperava nella collaborazione dei pesci, che purtroppo è decisamente mancata e solo sei equipaggi hanno catturato qualche pescetto superiore al limite indicato nel pesciometro.

Segno evidente, questo, che occorre fare in fretta per cercare di salvare il nostro ambiente marino, con interventi mirati ed efficaci se non vogliamo che si trasformi in un litorale fangoso e privo di vita.

A fine mattinata è risultata vincitrice la coppia Marcello Spotorno/Angelo Valle, secondi la coppia Leo Varvassore/Simona Pastorino, terzo Colasergio. Quarta la coppia Vittorio e Vincenzo Lista, quinto Franco Viglione e sesto Craivan (Tutti gli equipaggi sono soci della LNI Sezione di Varazze), al 7° posto gli altri equipaggi

delle 13 imbarcazioni partecipanti, rientrate in porto senza nemmeno un pesce, come dire … “in mare oggi puoi pescare di tutto e di più e, se sei fortunato, anche un pesce”.

Ma non bisogna scoraggiarsi, quando ce la passione e una bella giornata di sole e mare calmo, uno si sente felice e realizzato.

Alle 17.30 presso la base nautica della LNI si è svolta la premiazione, con a seguire una buona e sempre apprezzata frittura, preparata dalla “coppia” Gaspare/Mauro, ormai chef insostituibili, che gli organizzatori ringraziano e, insieme a tutti i presenti, si prenotano già per il prossimo anno, in occasione del IX Memorial Renato Geronazzo, il compianto Dirigente della LNI e del Gruppo Pesca dalla Barca, che chi ha avuto il privilegio di conoscere, mai potrà dimenticare.