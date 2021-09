Personale scolastico No Green Pass, Cub e Anief incontrano il dirigente dell'Ufficio scolastico: "Approfondirà la questione" - IVG.it

Savona. “Si è svolto ieri, in un clima di pacatezza, correttezza e piena disponibilità al dialogo, l’incontro tra il sindacato Anief, promotore dello sciopero di ieri 15/9/2021, il sindacato CUB SUR – Scuola Università e Ricerca e l’Ufficio Scolastico Provinciale, alla presenza del direttore dottor Clavarino che “con altrettanta pacatezza e competenza, nel sostenere l’ovvia impossibilità del suo Ufficio di non applicare una norma dello Stato, ha preso atto delle istanze presentate impegnandosi ad approfondirle in tempi brevi, condividendo altresì l’utilità di un dialogo che stemperi le tensioni e favorisca scelte condivise”. A dirlo è il sindacato Cub dopo l’incontro che si è tenuto ieri.

Durante l’incontro, i sindacati hanno presentato una lettera aperta, destinata proprio a Clavarino, nella quale hanno “esaurientemente ribadito – spiegano – le posizioni generali dei due sindacati in merito alla pandemia, alla generale non contrarietà alle vaccinazioni così come a una non contrarietà tout court alle misure di contenimento, spiegando però al contempo le ragioni dettagliate, sia generali che circostanziate con riferimento agli istituti della provincia, con riferimento alle evidenti discriminazioni derivanti da un uso scorretto dello strumento Green Pass, privato di una reale funzione sanitaria”.

Nello specifico le criticità evidenziate sono state: “le modalità di rilevazione del green pass negli istituti e le problematiche relative alle deleghe da parte dei dirigenti scolastici, la durata del Green Pass sul turno completo, la contraddizione in merito alla richiesta del Green Pass per i disabili (ma non solo) nelle attività scolastiche svolte fuori dall’istituto, benché di fatto esonerati dalla presentazione del GP per le attività scolastiche in generale, la necessità per gli insegnanti di poter utilizzare i consigli di classe e di istituto per poter aprire un dialogo ed una approfondimento sul tema vaccinazioni, green pass e sicurezza nelle scuole, liberi da ogni censura, i problemi legati alla retroattività dei contratti dei neoassunti, le carenze strutturali del sistema scolastico generale, compresa la carenza di personale e la permanenza delle ‘classi pollaio'”.