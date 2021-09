Perde il controllo dello scooter e investe un cliente seduto nel dehors di un bar: trasportato al Santa Corona - IVG.it

Savona. Incidente questa mattina a Savona intorno alle 10 :30, in via XX Settembre, nei pressi del Caffè 20.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che un ragazzo in scooter, per cause ancora da accertare, abbia perso il controllo del mezzo e centrato il dehors del Caffè 20, all’angolo con via Belloro, colpendo un cliente seduto al tavolino. Il ragazzo ha finito la sua corsa contro una Peugeot 208 che era parcheggiata a pochi metri.

Sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Rossa di Savona, con due ambulanze, e l’automedica del 118, oltre alla polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso.

Il ragazzo alla guida dello scooter è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona, ma non è in pericolo di vita. Codice giallo invece per un cliente del bar che è stato trasportato al San Paolo di Savona.